Приглашаем на музыкальный спектакль «Два веселых гуся» в театр «Плоды просвещения»

Государственная филармония для детей и молодежи рада представить музыкальный спектакль «Два веселых гуся». Это яркое и увлекательное музыкальное представление подарит зрителям множество положительных эмоций и хорошее настроение.

Сюжет спектакля

Главные герои, гуси Гоша и Кеша, живут на даче с бабушкой и собакой Шариком. Несмотря на свою веселую натуру, наши гуси являются настоящими озорниками и выдумщиками. Их непослушание и шалости приведут к множеству захватывающих приключений.

Неожиданные повороты

А вот смогут ли гуси выбраться из лап... Мы не будем раскрывать все секреты спектакля! Остается только одно: приходите и узнайте, чем закончится эта забавная история!

Труппа и формат

На сцене выступает драматическая труппа Государственной филармонии для детей и молодежи. Спектакль пройдет в одном отделении, что позволит зрителям насладиться непрерывным действием и музыкальными номерами.

Кому стоит посмотреть спектакль?

«Два веселых гуся» подойдут для семейного просмотра. Приходите с детьми, чтобы разделить радость и веселье вместе. Это отличная возможность провести время в кругу семьи и получить заряд положительных эмоций!

Не упустите шанс! Ждем вас на нашем спектакле!