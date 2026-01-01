Спектакль Два века русской поэзии

Поэтический вечер со Светланой Крючковой в БДТ имени Товстоногова

Поэтический вечер народной артистки России Светланы Крючковой — это встреча с живым дыханием русской поэзии, соединяющая два века в единое целое. В программе звучат стихи от Евгения Баратынского и Александра Пушкина до Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. Каждое произведение раскрывается во всем своем богатстве: философском, любовном и масштабном.

Стихи классиков и современников

Первое отделение концерта предстает перед зрителями с произведениями легендарных русских поэтов: Евгения Баратынского, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Фёдора Тютчева, Ивана Бунина, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского и Давида Самойлова. Эти авторы определили звучание русской поэтической традиции. Второе отделение сосредотачивается на глубоко личной интонации в творчестве Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Марии Петровых.

Искусство чтения

Светлана Крючкова относится к поэтическому вечеру как к акту служения слову. Ее чтение не просто иллюстрирует текст, а раскрывает его внутреннюю музыку и смысл. Умение соединить точность, эмоциональную силу и глубокое понимание составляет особенность её сценического дара.

Светлана Крючкова, народная артистка России: «Я — переводчик с поэтического языка на слушательский. Когда я выхожу на сцену, у меня нет задачи показать себя. Я хочу показать поэта. Заразить зал своей любовью и пониманием».

Живое взаимодействие со словом

Вечер «Два века русской поэзии» становится пространством внимательного слушания. Здесь слово обретает объем, знакомые строки звучат так, словно рождаются в этот момент. Это возможность услышать поэтический язык как музыку, мысль и чувство, и почувствовать непрерывную связь времен.

Информация для зрителей

Продолжительность мероприятия составляет 2 часа с одним антрактом. Важно отметить, что мероприятие предназначено для зрителей старше 16 лет.