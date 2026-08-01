Органный концерт «Два века органной традиции» в Соборе Святой Екатерины

Концерт объединяет две выдающиеся фигуры европейской органной культуры: Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди. Несмотря на то, что они принадлежали разным эпохам, их творчество связано общей линией музыкальной глубины, строгой формой и философией органного искусства.

Программа концерта

Первая часть концерта посвящена Баху. Открывает программу Токката ми мажор, где ощущается импровизационная смелость и характерная северонемецкая яркость. Затем следует Сонатина из кантаты Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit в транскрипции Александра Гильмана, предлагающая более камерный, сосредоточенный образ Баха.

Завершает баховский раздел знаменитая Токката и фуга ре минор «Дорийская». В этом произведении строгость фуги органично сочетается с мощной энергией, характерной для большого органного высказывания.

Мендельсон, который сыграл ключевую роль в возрождении баховской музыки в XIX веке, привносит в концерт свой уникальный стиль. Во второй части программы прозвучит Соната для органа № 3 ля мажор — произведение светлое и драматургически цельное. Композитор также представит несколько органных пьес разных лет: Прелюдия ре минор, Andante ре мажор и Прелюдия и фуга до минор.

Исполнитель

В программе выступит Алла Морозова, чей мастерский подход позволит слушателям увидеть преемственность музыкальной традиции — от северонемецкой свободы и лютеранской сосредоточенности к романтической глубине и ясности XIX века.

Произведения в программе