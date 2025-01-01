С радостью представляем вам два новых объединения хореографа и танцовщика, которые обещают удивить зрителей своими премьерными моноспектаклями.
Этот спектакль погружает зрителей в философские размышления о формировании личности. Вопросы о том, кем мы станем, когда вырастем, и что значит быть человеком, становятся центральными темами. Спектакль заставляет задуматься о том, какой путь мы выбираем и что необходимо преодолеть на этом пути. Или, возможно, не нужно ничего преодолевать?
Хореограф: Ксения Семёнова
Танцовщица: Александра Клокова
Музыка: Роман Степанов
Художница по свету: Ксения Котенева
Искренний монолог о начале творческого пути и вопросах самоопределения. Этот спектакль исследует, насколько важен или не важен процесс поиска себя в творчестве. Зрители смогут увидеть, как личные переживания и внутренние конфликты влияют на артистов и их творчество.
Хореограф: Ксения Бурмистрова
Танцовщица: Арина-Виктория Соколова
Художник по костюму: Дима Магний
Художница по свету: Ксения Котенева
Не упустите возможность стать частью этих уникальных спектаклей, которые поднимут важные вопросы о жизни, творчестве и самопознании!