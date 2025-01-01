Два премьерных танцевальных моноспектакля на Новой сцене Александринского театра

С радостью представляем вам два новых объединения хореографа и танцовщика, которые обещают удивить зрителей своими премьерными моноспектаклями.

«Кем я вырасту, когда стану»

Этот спектакль погружает зрителей в философские размышления о формировании личности. Вопросы о том, кем мы станем, когда вырастем, и что значит быть человеком, становятся центральными темами. Спектакль заставляет задуматься о том, какой путь мы выбираем и что необходимо преодолеть на этом пути. Или, возможно, не нужно ничего преодолевать?

Хореограф: Ксения Семёнова

Танцовщица: Александра Клокова

Музыка: Роман Степанов

Художница по свету: Ксения Котенева

«Полемика»

Искренний монолог о начале творческого пути и вопросах самоопределения. Этот спектакль исследует, насколько важен или не важен процесс поиска себя в творчестве. Зрители смогут увидеть, как личные переживания и внутренние конфликты влияют на артистов и их творчество.

Хореограф: Ксения Бурмистрова

Танцовщица: Арина-Виктория Соколова

Художник по костюму: Дима Магний

Художница по свету: Ксения Котенева

Не упустите возможность стать частью этих уникальных спектаклей, которые поднимут важные вопросы о жизни, творчестве и самопознании!