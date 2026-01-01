Спектакль Два соло и дуэт. Вечер малых форм

Вечер танцевальных моноспектаклей

В программе вечера зрителей ожидает:

моноспектакль Анны Баркаловой «Р У Т»;

моноспектакль Ульяны Чепуриной «Тело свободы»;

дуэт Елизаветы Некрасовой и Ирины Захваткиной «Поднимаю правую руку».

Р У Т

Моноспектакль Анны Баркаловой

«Р У Т» — это поэтическая песнь о поиске дома и укоренения в мире. Анна Баркалова задается вопросами: что я помню из своего детства? Что для меня действительно важно? Как воспоминания формируют опорные точки моей личности и влияют на танец?

Спектакль исследует метафору дерева — прорастать корнями и кроной, расширяться и углубляться. Это история о том, как быть одновременно заземлённой и оторванной от земли, быть хрупкой и в то же время фундаментальной.

Проект стартовал в июне 2020 года. После первого этапа самоизоляции был выполнен эскиз работы. Летом 2020 года к проекту присоединилась художник по костюму Нора Венедиктова, а осенью — медиахудожник и саунд-дизайнер Настя Яцхей. Премьеры моноспектаклей состоялись в рамках вечеров «MONA. Автопортреты хореографов. Глава I», где Ксения Котенёва выступила художником по свету.

Тело свободы

Моноспектакль Ульяны Чепуриной

Что такое свободное тело? В этом спектакле Ульяна Чепурина исследует свободу быть собой и способы достижения этой свободы через танец. Вдохновение для работы пришло от песен Нины Симон и книги Оливии Лэнг «Тело каждого. Книга о свободе».

Танцевальный язык спектакля основывается на методах Fighting Monkey, которые исследуют возможности тела и его качества, используя прикладные методологии боевых искусств. Нина Симон как-то сказала, что свобода — это чувство, когда ты не боишься. Оливия Лэнг добавляет: «Свободное тело постоянно меняется; оно не твердое, оно — текучее». Премьера состоялась 22 сентября 2024 года в Центре культуры и искусств «Прогресс» (Воронеж) и спектакль уже входит в репертуар театра.

Поднимаю правую руку

Дуэт Елизаветы Некрасовой и Ирины Захваткиной

Этот дуэт исследует диалог между двумя танцевальными языками — flamenco и Waacking. Вдохновением стал поиск общих тем, близких обеим танцовщицам. Темой спектакля стала устойчивость — эмоциональная, физическая и ментальная. Как обрести устойчивость, когда не чувствуешь опоры ни внутри, ни снаружи? Как примириться с собой и позволить себе быть собой?

Спектакль затрагивает тему неуверенности, когда ты знаешь, что сказать, но страх мешает тебе поднять руку. Как важно преодолеть этот барьер и уверенно высказаться!