Спектакль Два соло и дуэт. Вечер малых форм

Вечер спектаклей малой формы на Новой сцене Александринского театра

В этом сезоне зрителей ждут три увлекательных моноспектакля и дуэт, каждый из которых поднимает важные темы через призму танца и движений.

Р У Т – моноспектакль Анны Баркаловой

«Р У Т» – это песнь о поиске дома и укоренения. Спектакль задает множество вопросов: что я помню из детства? Что является важным в моей жизни? Как воспоминания влияют на мой танец? Анна Баркалова исследует глубину своих корней и то, как они соединяются с кроной. Спектакль представляет собой художественное осмысление воспоминаний, формирующих личность.

Проект стартовал в июне 2020 года во время самоизоляции. После онлайн-лаборатории, куратором которой выступила Лилия Бурдинская, был создан первый эскиз. Летом к команде присоединилась художник по костюму Нора Венедиктова, а осенью – медиахудожник и саунд-дизайнер Настя Яцхей. В 2021 году в сотрудничестве с Елизаветой Некрасовой были проведены премьерные показы в рамках вечеров «MONA. Автопортреты хореографов. Глава I».

Тело свободы – моноспектакль Ульяны Чепуриной

«Тело свободы» – это исследование понятий свободы и самовыражения через танец. Ульяна Чепурина задается вопросом: каким может быть свободное тело? Вдохновляясь песнями Нины Симон и книгой Оливии Лэнг «Тело каждого. Книга о свободе», она использует танцевальный язык, основанный на методах Fighting Monkey, чтобы исследовать возможности тела.

Ульяна говорит о том, как свобода – это не отсутствие страха, а способность жить в теле, которое меняется и адаптируется. Спектакль впервые состоялся 22 сентября 2024 года в Центре культуры и искусств «Прогресс» в Воронеже и продолжает оставаться в репертуаре театра.

Поднимаю правую руку – дуэт Елизаветы Некрасовой и Ирины Захваткиной

Дуэт «Поднимаю правую руку» представляет собой поиск диалога между двумя танцевальными языками: flamenco и Waacking. Это исследование устойчивости – физической, эмоциональной и ментальной, которая служит основой женского начала.

Спектакль поднимает важные вопросы о том, как найти опору внутри себя и как примириться с собственными чувствами. Это работа о смелости и умении высказываться. Как поднять правую руку, когда страх удерживает вас на месте? Это сюжеты, понятные каждому, кто когда-либо испытывал неуверенность.