Два рояля: на пороге весны

Виртуозы фортепиано: вечер классической музыки

Приглашаем вас на вечер, который открывает двери в мир виртуозного фортепианного искусства. В программе вас ждут шедевры мировой классики и яркие русские транскрипции. Сольные партии органа и фортепиано сменяются завораживающим диалогом двух клавир, создавая уникальную атмосферу звучания.

От драматической моцартовской сонаты до пронзительных прелюдий Рахманинова — вечер подарит вам множество глубоких эмоций и технического совершенства.

Программа вечера

В программе — два отделения, которые откроют новые грани классической музыки.

Первое отделение

В.А. Моцарт — Соната № 14 c-moll, K. 457

— Соната № 14 c-moll, K. 457 С. Рахманинов — Семь прелюдий, op. 23

Первое отделение откроет Дания Хайбуллина с мощной и драматичной Сонатой №14 до минор, K.457 — одним из самых напряжённых сочинений Моцарта. Эта работа — не просто демонстрация мастерства, а внутренний монолог, полный трагизма и силы. Далее вечер продолжит Герман Уколов, представив Семь прелюдий С. Рахманинова, каждая из которых — отдельная вселенная чувств.

Второе отделение

С. Франк — «Молитва», ор. 20 №5 (транскрипция для двух фортепиано Гризе)

— «Молитва», ор. 20 №5 (транскрипция для двух фортепиано Гризе) К. Сен-Санс — Интродукция и рондо каприччиозо, ор. 28 для двух фортепиано

— Интродукция и рондо каприччиозо, ор. 28 для двух фортепиано С. Рахманинов — Два романса: «Сирень», «Весенние воды» (транскрипция для двух фортепиано И. Цыганкова)

— Два романса: «Сирень», «Весенние воды» (транскрипция для двух фортепиано И. Цыганкова) А. Ибрагимов — Интродукция и фантазия на темы И.О. Дунаевского

После антракта вас ждёт редкая возможность услышать фортепианную версию органной «Молитвы» Сезара Франка, а также ослепительное «Интродукция и рондо каприччиозо» Сен-Санса, легкое и игривое сочинение, ставшее визитной карточкой французской музыки. В завершение ждите неожиданный аккорд — «Интродукция и фантазия на темы И.О. Дунаевского» Альфреда Ибрагимова, где знакомые мелодии обретают новое звучание с элементами джаза.