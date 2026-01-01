Два рояля: на пороге весны

Приглашаем вас на вечер, который открывает двери в мир виртуозного фортепианного искусства. В программе вас ждут шедевры мировой классики и яркие русские транскрипции. Сольные партии органа и фортепиано сменяются завораживающим диалогом двух клавир, создавая уникальную атмосферу звучания.
От драматической моцартовской сонаты до пронзительных прелюдий Рахманинова — вечер подарит вам множество глубоких эмоций и технического совершенства.
В программе — два отделения, которые откроют новые грани классической музыки.
Первое отделение откроет Дания Хайбуллина с мощной и драматичной Сонатой №14 до минор, K.457 — одним из самых напряжённых сочинений Моцарта. Эта работа — не просто демонстрация мастерства, а внутренний монолог, полный трагизма и силы. Далее вечер продолжит Герман Уколов, представив Семь прелюдий С. Рахманинова, каждая из которых — отдельная вселенная чувств.
После антракта вас ждёт редкая возможность услышать фортепианную версию органной «Молитвы» Сезара Франка, а также ослепительное «Интродукция и рондо каприччиозо» Сен-Санса, легкое и игривое сочинение, ставшее визитной карточкой французской музыки. В завершение ждите неожиданный аккорд — «Интродукция и фантазия на темы И.О. Дунаевского» Альфреда Ибрагимова, где знакомые мелодии обретают новое звучание с элементами джаза.