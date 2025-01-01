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Два поэта: Сергей Безруков
Билеты от 3500₽
Киноафиша Два поэта: Сергей Безруков

Спектакль Два поэта: Сергей Безруков

6+
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Поэтический вечер с Сергеем Безруковым в Кремлёвском дворце

12 декабря 2025 года в Малом зале Государственного Кремлевского Дворца пройдет поэтический вечер народного артиста России Сергея Безрукова под названием «Два поэта». В программе вечера — произведения двух великих поэтов: Сергея Есенина и Владимира Высоцкого.

«Две эпохи – Есенин и Высоцкий. Две личности, два потрясающих человека, которые в чём-то, может быть, похожи друг на друга… отношение к жизни, отношение к людям, гражданская позиция», — говорит Сергей Безруков о своих кумирах.

Что вас ждет?

Зрители получат уникальную возможность «поговорить по душам» с актёром через стихи и песни, наполненные глубокими чувствами и размышлениями о жизни. На сцене вас ждет атмосфера поэзии и музыки, а продолжительность вечера составит 1 час 40 минут без антракта.

Важные детали

Рекомендуемый возраст для посещения — 12+, что делает мероприятие доступным для молодежной аудитории.

Уважаемые театральные зрители! Обратите внимание на важную информацию о правилах посещения мероприятий Государственного Кремлевского Дворца:

  • Электронные билеты необходимо предъявлять только в распечатанном виде. Билеты на телефонах не принимаются.
  • Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать очередей, которые могут образоваться из-за тщательной проверки посетителей сотрудниками Федеральной службы охраны на Кутафьей башне Московского Кремля.
  • Запуск зрителей на территорию Кремля и в Государственный Кремлевский Дворец начинается за 1 час 45 минут до начала мероприятия.

Не упустите шанс насладиться магией поэзии в исполнении Сергея Безрукова!

В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 декабря
Кремлевский дворец Москва, Кремль
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков Два поэта: Сергей Безруков

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