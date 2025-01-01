Спектакль Два поэта: Сергей Безруков

12 декабря 2025 года в Малом зале Государственного Кремлевского Дворца пройдет поэтический вечер народного артиста России Сергея Безрукова под названием «Два поэта». В программе вечера — произведения двух великих поэтов: Сергея Есенина и Владимира Высоцкого.
«Две эпохи – Есенин и Высоцкий. Две личности, два потрясающих человека, которые в чём-то, может быть, похожи друг на друга… отношение к жизни, отношение к людям, гражданская позиция», — говорит Сергей Безруков о своих кумирах.
Зрители получат уникальную возможность «поговорить по душам» с актёром через стихи и песни, наполненные глубокими чувствами и размышлениями о жизни. На сцене вас ждет атмосфера поэзии и музыки, а продолжительность вечера составит 1 час 40 минут без антракта.
Рекомендуемый возраст для посещения — 12+, что делает мероприятие доступным для молодежной аудитории.
Уважаемые театральные зрители! Обратите внимание на важную информацию о правилах посещения мероприятий Государственного Кремлевского Дворца:
Не упустите шанс насладиться магией поэзии в исполнении Сергея Безрукова!