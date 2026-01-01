Комедия Ереванского государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского

В Малом зале Кремлёвского дворца состоится комедия Ереванского государственного русского драматического театра им. К.С. Станиславского — «Два плюс два» или «Букет из голубых гималайских маков». Это романтическая комедия о любви, полная курьезных и запутанных ситуаций, неожиданных поворотов и встреч.

О любви и её силах

Любовь — великая сила, способная как созидать, так и разрушать. Она может окрылять и лишать сил, дарить прозорливость и ослеплять, верить и ревновать, совершать подвиги, прощать и мстить, боготворить и ненавидеть. С любовью нужно уметь обращаться. В этом спектакле показываются все её многогранные проявления.

Творческая команда

Автор пьесы — Беата Гульчинска (Марина Брутян). Перевод текста осуществила Наталья Нарель. Постановка принадлежит заслуженной артистке Республики Армения Ирине Арутюнян. Сценографию создал Артур Арутюнян, костюмы — Юлия Финк, музыку написал композитор Марина Брутян. Балетмейстер — Нуне Киракосян.

В ролях

Заслуженные артисты Республики Армения Мкртич Арзуманян, Анна Баландина, а также актеры театра Айарпи Зурначян, Рипсиме Нагапетян и Иван Степанов.