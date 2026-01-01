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Два Пьеро, или Белый ужин
Киноафиша Два Пьеро, или Белый ужин

Спектакль Два Пьеро, или Белый ужин

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

«Два Пьеро, или Белый ужин»: премьера в театре «Комедианты»

«Два Пьеро, или Белый ужин» — это легкая и ироничная одноактная пьеса, погружающая зрителя в мир любви, дружбы и выбора. В этом произведении, полное лукавства и тонкого юмора, раскрываются вечные темы любовного треугольника и неоднозначности человеческих отношений.

Сюжет

Пьеса рассказывает историю двух Пьеро, которые, несмотря на их кажущуюся дружбу, оказываются втянутыми в сложные любовные перипетии. Через образы и ситуации Ростан исследует тонкие грани человеческой природы и эмоциональные лабиринты.

Тематика

Ростан сам назвал свою пьесу «гимном любви», что подчеркивает её основную тему. Спектакль предлагает зрителю размышления о том, как легко можно заблудиться в путанице чувств и как сложно бывает различить истинную дружбу среди множества претендентов.

Приглашаем вас насладиться этим изысканным спектаклем, в котором каждое слово и жест пронизаны духом иронии и лукавства.

Режиссер
Виталий Довгалюк
В ролях
Егор Щедров
Егор Строков
Ольга Богомазова
Виталий Довгалюк
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