Спектакль в рамках Фестиваля искусств имени Ф.И. Шаляпина «Дар»

«Шаляпин и Горький» — это музыкально-литературный спектакль о глубоких и сложных отношениях двух великих личностей. Шаляпин и Горький — друзья, соратники, оппоненты. Их отношения за более чем 30 лет пережили разные этапы: от единомыслия и взаимного восхищения до охлаждения и отчуждения. Несмотря на различия, их жизни переплелись не только в личном, но и в творческом плане.

Судьбы этих двух великих людей, родившихся на берегах Волги — Шаляпин в Казани, Горький в Нижнем Новгороде, — были похожи: оба выросли в бедности, тяжело трудились и преодолевали жизненные трудности. Это драматическое переплетение судеб раскрывается в спектакле через цитаты из книг и писем самих героев, а также арии и песни из репертуара Шаляпина.

Спектакль был впервые представлен в феврале 2023 года в рамках параллельной (камерной) программы XLI Международного оперного фестиваля в Казани.

В ролях:

Шаляпин: Алексей Тихомиров, солист театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России

Алексей Тихомиров, солист театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России Горький: Иван Крушин, артист Казанского академического русского большого драматического театра им. В.И. Качалова

Автор сценария и ведущая: Ольга Русанова (Москва)

Режиссер: Ляйсан Сафаргулова (Уфа)

В программе: пианистка Алсу Барышникова (Казань)