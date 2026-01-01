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Два огромных человека. Шаляпин и Горький
Киноафиша Два огромных человека. Шаляпин и Горький

Спектакль Два огромных человека. Шаляпин и Горький

12+
Режиссер Ляйсан Сафаргулова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль в рамках Фестиваля искусств имени Ф.И. Шаляпина «Дар»

«Шаляпин и Горький» — это музыкально-литературный спектакль о глубоких и сложных отношениях двух великих личностей. Шаляпин и Горький — друзья, соратники, оппоненты. Их отношения за более чем 30 лет пережили разные этапы: от единомыслия и взаимного восхищения до охлаждения и отчуждения. Несмотря на различия, их жизни переплелись не только в личном, но и в творческом плане.

Судьбы этих двух великих людей, родившихся на берегах Волги — Шаляпин в Казани, Горький в Нижнем Новгороде, — были похожи: оба выросли в бедности, тяжело трудились и преодолевали жизненные трудности. Это драматическое переплетение судеб раскрывается в спектакле через цитаты из книг и писем самих героев, а также арии и песни из репертуара Шаляпина.

Спектакль был впервые представлен в феврале 2023 года в рамках параллельной (камерной) программы XLI Международного оперного фестиваля в Казани.

В ролях:

  • Шаляпин: Алексей Тихомиров, солист театра «Геликон-опера», приглашенный солист Большого театра России
  • Горький: Иван Крушин, артист Казанского академического русского большого драматического театра им. В.И. Качалова

Автор сценария и ведущая: Ольга Русанова (Москва)
Режиссер: Ляйсан Сафаргулова (Уфа)
В программе: пианистка Алсу Барышникова (Казань)

Фотографии

Два огромных человека. Шаляпин и Горький Два огромных человека. Шаляпин и Горький Два огромных человека. Шаляпин и Горький Два огромных человека. Шаляпин и Горький Два огромных человека. Шаляпин и Горький
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