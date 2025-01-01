Спектакль Два огромных человека. Шаляпин и Горький

Спектакль «Шаляпин и Горький»: два титана русской культуры на одной сцене

«Шаляпин и Горький. Две глыбы, два действительно огромных человека. Не просто гениальные творцы, но и, говоря сегодняшним языком, лидеры общественного мнения, инфлюэнсеры, за которыми шли миллионы людей в России и в мире. Их 30-летняя дружба уникальна, как и они сами: трудно назвать в мировой истории другой пример подобного союза равно великих людей.

Однако, начавшись со взаимных аплодисментов, эти отношения, полные страстей, пережили разные этапы и в результате пришли к неожиданному и резкому финалу. Кажется, столь захватывающую и жесткую драму не мог бы сочинить ни один драматург в мире. Но именно такой создала ее сама жизнь. Это тот редкий случай, когда non-fiction оказывается намного ярче художественного вымысла, и наш спектакль основан исключительно на интереснейших документальных материалах: письмах, статьях, автобиографиях.

Артисты и Режиссер

Самым главным и самым трудным было найти артистов, которые могли бы воплотить своих великих героев. Нашим Шаляпиным стал один из лучших басов мира, солист театра «Геликон-опера», приглашенный артист Большого театра, заслуженный артист Татарстана Алексей Тихомиров. А Горьким стал талантливый артист Оренбургского драматического театра имени Горького Максим Меденюк.

Режиссером спектакля выступила лауреат конкурса «Нано-опера», главный режиссер Севастопольского театра оперы и балета Ляйсан Сафаргулова.

География спектакля

Спектакль уже с огромным успехом был представлен в Казани, Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде. Но теперь мы с нетерпением ждем встречи с Самарой — важнейшим городом в биографии обоих героев. Именно здесь жили родители Шаляпина, а сам он с огромным успехом выступал. И именно в Самаре, по собственному признанию Горького, он «родился как писатель».

Автор сценария

Ольга Русанова, автор сценария и ведущая, музыкальный критик, обозреватель Радио России и «Радио Культура», лауреат премии города Москвы в области журналистики.