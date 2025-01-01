Сюжет

Семейная пара сталкивается с кризисом в отношениях и решает освежить их, устроив «любовный треугольник» с соседом. Всё было бы просто, если бы не неожиданный визит деспотичной тётушки главной героини, которая не приемлет шуток на троих и пытается навязать свои правила игры.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Два мужа по цене одного» приглашает зрителей на полтора часа отличного настроения и неожиданных поворотов сюжета. Пьеса автора, известного своим юмористическим талантом, обещает не только улыбки, но и глубокие размышления о смысле семейных отношений. Приходите и окунитесь в мир, где любовь и юмор — главные герои на сцене!