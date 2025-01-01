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Два мужа по цене одного
Киноафиша Два мужа по цене одного

Спектакль Два мужа по цене одного

18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сюжет

Семейная пара сталкивается с кризисом в отношениях и решает освежить их, устроив «любовный треугольник» с соседом. Всё было бы просто, если бы не неожиданный визит деспотичной тётушки главной героини, которая не приемлет шуток на троих и пытается навязать свои правила игры.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Два мужа по цене одного» приглашает зрителей на полтора часа отличного настроения и неожиданных поворотов сюжета. Пьеса автора, известного своим юмористическим талантом, обещает не только улыбки, но и глубокие размышления о смысле семейных отношений. Приходите и окунитесь в мир, где любовь и юмор — главные герои на сцене!

Режиссер
Василий Олийчук
В ролях
Владислава Франк
Владимир Лихошерст
Светлана Плотникова
Валентин Олийчук
Елена Бакланова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 17 сентября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного Два мужа по цене одного

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