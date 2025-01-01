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Два мужа одной жены
Киноафиша Два мужа одной жены

Спектакль Два мужа одной жены

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Интригующая и очень смешная история 

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который обещает стать одним из самых ярких событий театрального сезона! Это грандиозная и очень смешная история, развернувшаяся в одном из южных городов Европы на берегу Средиземного моря.

Необычная завязка сюжета

Два главных героя, оказавшись в странной ситуации, узнают, что оба женаты на одной и той же женщине. С этого момента их жизнь превращается в запутанную интригу, которая перерастает в настоящий скандал. На сцене развернется комедия недоразумений, когда мужчины попытаются разобраться в своих чувствах и отношениях с этой женщиной.

Драматические повороты

Ситуация становится еще более запутанной, когда герои обнаруживают третьего мужа, от которого есть ребенок. Это открытие приводит их в бешенство и ставит перед выбором: сдать жену в полицию или покончить с собой. Однако задуманные планы обречены на провал, и в конечном итоге на сцене появляется жена, что добавляет еще больше сложностей в их отношения.

Смешные и трогательные моменты

Спектакль «Тройной узел» сочетает в себе элементы комедии и драмы, заставляя зрителей смеяться и сопереживать одновременно. Постановка наполнена неожиданными поворотами сюжета и живыми диалогами, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории о любви, дружбе и запутанных отношениях. Спектакль уже в продаже, и мы уверены, что он оставит у вас море впечатлений!

Режиссер
Филипп Марцевич
В ролях
Екатерина Порубель
Ольга Мохова
Антон Чудецкий
Виктор Юрченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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