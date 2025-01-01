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Два мира
Билеты от 3000₽
Киноафиша Два мира

Спектакль Два мира

Постановка
Театр кукол им. Образцова 12+
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Два мира»: Путешествие по истории и культуре

Приглашаем вас на уникальный спектакль без слов «Два мира», который основан на истории колонизации Америки. Это театральное произведение погружает зрителей в захватывающее путешествие по прошлому, одновременно проводя параллели с современностью.

Конфликт культур и глубокие чувства

«Два мира» рассказывает о встрече двух различных культур, в которой раскрываются самые глубокие чувства и мотивы людей. Когда борьба за выживание перерастает в столкновение противоположностей, смерть молодого человека становится символом новой надежды. Эта история заставляет задуматься о ценности жизни и о том, как культурные различия могут как объединять, так и разделять людей.

Команда спектакля

Режиссером, постановщиком и сценографом выступает Александре Фаверо, который совместно с Соледад Гарсия разработал оригинальную идею спектакля. Драматургия создана в сотрудничестве с Фабианом Пегарла, Соледад Гарсия и Тьяго Бресани.

Исполнители и музыкальное оформление

В главных ролях выступят Тьяго Бресани и Соледад Гарсия, которые привнесут в спектакль свою неповторимую энергетику. Оригинальный саундтрек и звукорежиссура выполнены Матеусом Феррари и Марсело Дал Коль, что добавляет атмосферности и глубины в восприятие постановки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который заставит вас задуматься о важных вопросах человечности и культурного взаимодействия!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:00 от 3000 ₽

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