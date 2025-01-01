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Два мастер-класса
Билеты от 1300₽
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Два мастер-класса

6+
Продолжительность минут
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Уникальные мастер-классы "В Тишине"

Приглашаем вас на захватывающие мастер-классы, которые откроют новые грани восприятия ароматов и сладостей. Программа включает в себя два увлекательных события: «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты».

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. Мы расскажем, какой аромат помогает сосредоточиться, а какой — расслабиться. В игровой форме вы сможете поучаствовать в арома-лото, где будете угадывать 14 различных источников аромата.

Каждый участник получит на память арома-амулет: фигурку из глины, обожжённой при низких температурах. Это позволит ароматам сохраняться на длительное время. На фигурку будет нанесено эфирное масло, что добавит уникальности вашему сувениру.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Если вы сладкоежка, этот мастер-класс для вас! Мы погрузим вас в историю шоколада и расскажем, кто из европейцев первым попробовал этот необычный напиток индейцев. Узнаете о «золоте», которое можно употреблять в пищу!

В ходе занятия вы сможете создать свои собственные шоколадные конфеты. Вам предоставят возможность разработать уникальный дизайн, подписать подарочную коробочку и красиво перевязать её лентой. В качестве украшений мы предложим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов.

Не упустите шанс насладиться ароматами и сладостями! Записывайтесь на мастер-классы и откройте для себя мир новых вкусов и запахов.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
11:00 от 1300 ₽ 12:00 от 1300 ₽ 13:00 от 1300 ₽ 14:00 от 1300 ₽ 15:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽ 17:00 от 1300 ₽ 18:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Секреты Джузеппе Арчимбольдо
12+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Секреты Джузеппе Арчимбольдо
26 июля в 16:00 Музей Artdynamics
от 1100 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
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Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
2 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
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Музей радио и телевидения «Дедушкиного чердака»
31 июля в 17:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
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