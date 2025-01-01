Уникальные мастер-классы "В Тишине"

Приглашаем вас на захватывающие мастер-классы, которые откроют новые грани восприятия ароматов и сладостей. Программа включает в себя два увлекательных события: «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты».

Мастер-класс «Угадай аромат»

На этом мастер-классе вы узнаете, как характер влияет на восприятие запахов. Мы расскажем, какой аромат помогает сосредоточиться, а какой — расслабиться. В игровой форме вы сможете поучаствовать в арома-лото, где будете угадывать 14 различных источников аромата.

Каждый участник получит на память арома-амулет: фигурку из глины, обожжённой при низких температурах. Это позволит ароматам сохраняться на длительное время. На фигурку будет нанесено эфирное масло, что добавит уникальности вашему сувениру.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

Если вы сладкоежка, этот мастер-класс для вас! Мы погрузим вас в историю шоколада и расскажем, кто из европейцев первым попробовал этот необычный напиток индейцев. Узнаете о «золоте», которое можно употреблять в пищу!

В ходе занятия вы сможете создать свои собственные шоколадные конфеты. Вам предоставят возможность разработать уникальный дизайн, подписать подарочную коробочку и красиво перевязать её лентой. В качестве украшений мы предложим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов.

Не упустите шанс насладиться ароматами и сладостями! Записывайтесь на мастер-классы и откройте для себя мир новых вкусов и запахов.