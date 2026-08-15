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Два мастер-класса (творческая экскурсия)
Киноафиша Два мастер-класса (творческая экскурсия)

Два мастер-класса (творческая экскурсия)

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-классы в музее «В Тишине»

В Нижнем Новгороде в музее «В Тишине» пройдут два увлекательных мастер-класса: «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты». Эти занятия станут отличным выбором для любителей интерактивных форматов и творчества.

Мастер-класс «Угадай аромат»

Участники смогут сыграть в арома-лото, угадывая 14 источников запаха. Во время игры вы узнаете, как характер влияет на восприятие ароматов. В качестве памятного подарка каждый участник создаст арома-амулет с эфирным маслом, который сможет взять с собой.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом занятии вы узнаете интересные факты об истории шоколада и сможете создать уникальный дизайн для шести шоколадных конфет. Все готовые конфеты будут упакованы в подарочную коробочку, что сделает этот опыт еще более запоминающимся и приятным.

Купить билет на выставка Два мастер-класса (творческая экскурсия)

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В других городах
Август
Сентябрь
15 августа суббота
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16 августа воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17 августа понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18 августа вторник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
19 августа среда
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
20 августа четверг
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
21 августа пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
22 августа суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
23 августа воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
24 августа понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
25 августа вторник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
26 августа среда
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
27 августа четверг
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
28 августа пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
29 августа суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
30 августа воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
31 августа понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
1 сентября вторник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
2 сентября среда
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
3 сентября четверг
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
4 сентября пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
5 сентября суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
6 сентября воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
7 сентября понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
8 сентября вторник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
9 сентября среда
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
10 сентября четверг
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11 сентября пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12 сентября суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13 сентября воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14 сентября понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15 сентября вторник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16 сентября среда
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17 сентября четверг
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18 сентября пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
19 сентября суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
20 сентября воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
21 сентября понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
22 сентября вторник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
23 сентября среда
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
24 сентября четверг
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
25 сентября пятница
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
26 сентября суббота
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
27 сентября воскресенье
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
28 сентября понедельник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
29 сентября вторник
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
30 сентября среда
10:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
11:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
12:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
13:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
14:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
15:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
16:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
17:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора
18:00
Музей «В Тишине» Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., 2, Дом архитектора

В ближайшие дни

Интерактивная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия Интерактивный

Интерактивная экскурсия «В Тишине»

15 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
Билеты
Стендап - прогулка: исторический Нижний Новгород
12+
Экскурсия

Стендап - прогулка: исторический Нижний Новгород

16 августа в 17:00 Доходный дом С. Я. Фролова
Билеты
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный

Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия

15 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 990 ₽
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