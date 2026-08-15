Мастер-классы в музее «В Тишине»

В Нижнем Новгороде в музее «В Тишине» пройдут два увлекательных мастер-класса: «Угадай аромат» и «Шоколадные конфеты». Эти занятия станут отличным выбором для любителей интерактивных форматов и творчества.

Мастер-класс «Угадай аромат»

Участники смогут сыграть в арома-лото, угадывая 14 источников запаха. Во время игры вы узнаете, как характер влияет на восприятие ароматов. В качестве памятного подарка каждый участник создаст арома-амулет с эфирным маслом, который сможет взять с собой.

Мастер-класс «Шоколадные конфеты»

На этом занятии вы узнаете интересные факты об истории шоколада и сможете создать уникальный дизайн для шести шоколадных конфет. Все готовые конфеты будут упакованы в подарочную коробочку, что сделает этот опыт еще более запоминающимся и приятным.