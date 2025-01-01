Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Два крутых комика

Два крутых комика

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-сюрприз: вечер смеха от мастеров комедии в Екатеринбурге

Приглашаем вас на незабываемый стендап-концерт, где два опытных комика подарят вам вечер, наполненный смехом и позитивом. Это уникальное событие обещает стать настоящей находкой для любителей живого юмора!

Кто на сцене?

Главной интригой вечера станет то, кто именно выйдет на сцену. Каждый из комиков обладает своим уникальным стилем и подачей, что делает этот стендап особенно захватывающим. Зрители могут ожидать неожиданные истории и остроумные шутки, которые заставят смеяться даже самых искушенных ценителей юмора.

Почему стоит прийти?

  • Опыт и мастерство: Каждый из выступающих — профессионал с многолетним стажем, который знает, как развлечь аудиторию.
  • Непредсказуемость: Каждый стендап-выступление уникально, и вы никогда не знаете, что ожидать!
  • Атмосфера: Живое выступление создает особую энергетику, которую не передать через экран.

Не упустите возможность стать частью этого юмористического приключения! Забронируйте свои билеты уже сегодня, и готовьтесь к вечеру, полному шуток и искреннего смеха.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 2 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Горячий Jazz
0+
Джаз
Горячий Jazz
24 октября в 20:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Героическая
0+
Классическая музыка
Героическая
15 ноября в 18:00 Свердловская филармония
от 1200 ₽
Блестящие и популярные!
0+
Классическая музыка
Блестящие и популярные!
13 декабря в 18:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше