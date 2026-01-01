Два кота
Спектакль Два кота

Постановка
Башкирский государственный театр кукол 0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Захватывающая история о храбром коте 

Представляем вам захватывающую историю о храбром и умном коте по имени Хоросай. Его приключения начинаются с того, что ленивый кот Карасай по своей неосторожности приводит к тому, что хозяева выгоняют Хоросая из дома.

Однако наш герой не собирается сдаваться и обводит вокруг пальца всех зверей в лесу. Хоросай докажет всем, что он достоин того, чтобы вернуться обратно. Эта история полна неожиданностей и приключений, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Спектакль станет настоящим примером силы воли и упорства, который вдохновит зрителей всех возрастов.

