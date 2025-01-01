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Два благородных дона
Киноафиша Два благородных дона

Спектакль Два благородных дона

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Джемма Аветисян
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Два благородных дона» — встреча легендарных героев на одной сцене

«Два благородных дона» — это театральный оммаж изящным временам Лопе де Веги, Шекспира, Тирсо де Молины и Гольдони. Эти классики продолжают вдохновлять театры по всему миру, однако новые произведения от них уже не появятся. В данной пьесе авторы вновь обращаются к атмосфере тех эпох, чтобы продлить на сцене судьбы двух замечательных персонажей.

Вечные герои

Дон Кихот и Дон Жуан — герои, принадлежащие одной эпохе. Их встречи в пространстве и времени представляют собой уникальный культурный эксперимент. События разворачиваются в начале XVII века на территории Испанской империи, что создает интересный контекст для их взаимодействия.

Сюжет и конфликты

Сюжет пьесы насыщен иронией, любовными интригами и глубокими размышлениями. В центре повествования — конфликт двух разных мировоззрений: «благородного рыцаря», верящего в победу добра и разума, и более реалистичного идальго, который не готов тратить жизнь на заведомо проигрышную борьбу с мельницами.

Эмоциональная напряженность

Напряжение нарастает к финалу, когда зрителей ждет развязка, наполненная обязательной долей грусти и оптимизма. Эта пьеса — не только дань уважения классике, но и возможность для современного зрителя поразмышлять о вечных ценностях и человеческих слабостях.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 25 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽
Самара, 28 октября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 400 ₽

Фотографии

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