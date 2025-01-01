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Два билета в Милан
Билеты от 1000₽
Киноафиша Два билета в Милан

Спектакль Два билета в Милан

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка в честь юбилея Людмилы Чурсиной

Спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро ставится в Театре Армии в честь юбилея Народной артистки СССР Людмилы Алексеевны Чурсиной.

Главная роль и образ героини

Людмила Чурсина исполняет главную роль – Кэрол Рэйнольдс, женщины старше 70 лет. Её героиня обладает богатым внутренним миром, тонким чувством юмора и игривостью.

Жизнелюбие и вера в чудо

Кэрол сохранила женскую привлекательность, обаяние и любовь к жизни. В глубине души она продолжает верить, что чудо может произойти даже в её возрасте.

Режиссер
Алексей Серов
В ролях
Людмила Чурсина
Александр Дик
Валентина Асланова
Илья Артамонов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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