Постановка в честь юбилея Людмилы Чурсиной

Спектакль «Два билета в Милан» по пьесе «Последняя любовь» американского драматурга Джо ДиПьетро ставится в Театре Армии в честь юбилея Народной артистки СССР Людмилы Алексеевны Чурсиной.

Главная роль и образ героини

Людмила Чурсина исполняет главную роль – Кэрол Рэйнольдс, женщины старше 70 лет. Её героиня обладает богатым внутренним миром, тонким чувством юмора и игривостью.

Жизнелюбие и вера в чудо

Кэрол сохранила женскую привлекательность, обаяние и любовь к жизни. В глубине души она продолжает верить, что чудо может произойти даже в её возрасте.