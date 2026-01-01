Оповещения от Киноафиши
Два Андрея. Ургант и Косинский. Ленинградский мост
Билеты от 0₽
Киноафиша Два Андрея. Ургант и Косинский. Ленинградский мост

Спектакль Два Андрея. Ургант и Косинский. Ленинградский мост

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О спектакле

Камерные беседы в Театре Всеволода Шиловского

Не концерт, не читка — тёплый, почти домашний разговор. Цикл «Камерные беседы» открывает встреча двух петербуржцев, нашедших свой неповторимый язык в искусстве.

Диалог двух родственных душ

Андрей Ургант и Андрей Косинский созданиe уникального дуэта, где два художника, выросшие в одном городе, рассказывают о нём по-разному — в прозе и поэзии, а также в проникновенных мелодиях.

Шутки и воспоминания

Ургант будет делиться театральными байками и стихами, наполняя вечер своей фирменной, интеллигентной иронией. Косинский, в свою очередь, оживит студийные истории исполнением хитов, завоевавших сердца зрителей в концертных залах.

Уютная атмосфера

Шутки, воспоминания и совместные номера создадут атмосферу уютного петербургского вечера, который, словно по волшебству, возникнет в самом сердце Москвы. Ожидайте сюрпризов, импровизаций и ту особую атмосферу, где грань между артистом и зрителем стирается, оставляя лишь лёгкость встречи старых добрых друзей.

В ролях
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Андрей Косинский

Март
12 марта четверг
19:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2

