Спектакль по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина

Театр Камала с гордостью анонсирует новую постановку пьесы классика татарской драматургии Туфана Миннуллина «Чертов тост». Эта работа уже не раз выходила на сцену, и каждый раз она приносила зрителям новые эмоции и размышления.

История постановок

Первая постановка пьесы состоялась в 1977 году под руководством главного режиссера театра Марселя Салимжанова. В ней участвовали знаменитые щепкинцы и лучшие актеры труппы, что сделало спектакль настоящим событием театральной жизни.

Во второй раз «Чертов тост» был представлен в 2008 году в рамках дипломного спектакля молодыми выпускниками, среди которых выделялась работа Фариды Бикчантаевой. Эти постановки оставили яркий след в сердцах зрителей и актеров.

Проблематика и актуальность

В 2024 году, спустя почти полвека с момента первой премьеры, спектакль вновь вернется на сцену. Актеры продолжат разговор на вечные темы, касающиеся художника, певца, поэта и композитора. Вопросы о том, что такое настоящее искусство и признание, как оставаться верным себе и сохранять свою индивидуальность, никогда не теряют своей актуальности.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое вновь заставит задуматься о важнейших аспектах творчества и жизни!