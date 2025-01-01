Новая жизнь спектакля на сцене Камаловского театра

Герои драмы классика татарской драматургии Туфана Миннуллина «Чертов тост» снова выйдут на сцену театра имени Г. Камала. Эта история не раз привлекала внимание зрителей — первая постановка состоялась в 1977 году под руководством главного режиссера Марселя Салимжанова. В ней приняли участие знаменитые щепкинцы и лучшие актеры труппы. В 2008 году пьеса вновь была представлена в дипломном спектакле молодыми выпускниками под руководством Фарида Бикчантаева.

Спустя почти полвека, в 2024 году, на сцене вновь зазвучат вечные темы: искусство, признание, истинное творчество и сохранение себя в мире перемен.

Подход к театральному искусству

Фарид Бикчантаев, который в 1993 году осуществил свою первую встречу с Миннуллиным, поставив спектакль «Прощайте!», продолжает исследовать его творчество. Режиссер считает, что трилогия, включающая «День рождения Миляуши», «Чертов тост» и «Прощайте!», является вершиной драматургии драматурга.

Каждый актер в новом спектакле создал небольшой монолог своего героя, в который вошли тексты и эпизоды из всех трех пьес. Это стало не только важным экспериментом, но и данью памяти великому автору.

Память о Туфане Миннуллине

Туфан Миннуллин оставил богатое наследие, и его идеи и чувства глубоко волнуют театральное сообщество сегодня. Бикчантаев подчеркивает, что театр продолжает сохранять высокую планку, установленную тем поколением творцов. Новый спектакль — это посвящение памяти Миннуллина, его таланту и тому глубокому человечности, которую он передал через свои работы.