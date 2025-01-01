Герои драмы классика татарской драматургии Туфана Миннуллина «Чертов тост» снова выйдут на сцену театра имени Г. Камала. Эта история не раз привлекала внимание зрителей — первая постановка состоялась в 1977 году под руководством главного режиссера Марселя Салимжанова. В ней приняли участие знаменитые щепкинцы и лучшие актеры труппы. В 2008 году пьеса вновь была представлена в дипломном спектакле молодыми выпускниками под руководством Фарида Бикчантаева.
Спустя почти полвека, в 2024 году, на сцене вновь зазвучат вечные темы: искусство, признание, истинное творчество и сохранение себя в мире перемен.
Фарид Бикчантаев, который в 1993 году осуществил свою первую встречу с Миннуллиным, поставив спектакль «Прощайте!», продолжает исследовать его творчество. Режиссер считает, что трилогия, включающая «День рождения Миляуши», «Чертов тост» и «Прощайте!», является вершиной драматургии драматурга.
Каждый актер в новом спектакле создал небольшой монолог своего героя, в который вошли тексты и эпизоды из всех трех пьес. Это стало не только важным экспериментом, но и данью памяти великому автору.
Туфан Миннуллин оставил богатое наследие, и его идеи и чувства глубоко волнуют театральное сообщество сегодня. Бикчантаев подчеркивает, что театр продолжает сохранять высокую планку, установленную тем поколением творцов. Новый спектакль — это посвящение памяти Миннуллина, его таланту и тому глубокому человечности, которую он передал через свои работы.