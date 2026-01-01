Концерт Симона Осиашвили в Музыкальной квартире

В Музыкальной квартире на Тверской пройдет концерт заслуженного артиста России Симона Осиашвили. В программе — душевные песни, которые оставят след в сердцах взрослых слушателей.

Лучшие хиты отечественной эстрады

Симон Осиашвили — автор песен, ставших настоящими хитами и любимыми многими, которые пополнили репертуар целого поколения звезд. Вечер обещает быть наполненным ощущением тепла и ностальгии.

Что вас ждет на концерте

В программу «Душевные песни для взрослых людей» входят давно полюбившиеся композиции, которые напоминают о лучших моментах жизни и создают особое настроение:

«Дни летят» (В. Мигуля – С. Осиашвили)

«Не сыпь мне соль на рану» (В. Добрынин - С. Осиашвили)

«Дорогие мои старики» (И. Саруханов - С. Осиашвили)

«Капля в море» (В. Добрынин – С. Осиашвили)

«Зимний сад» (В. Чайка - С. Осиашвили)

«Ты мой бог» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)

«Я с тобой» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)

«Колодец» (В. Добрынин - С. Осиашвили)

«Ты не ангел» (В. Чайка – С. Осиашвили)

«Запомни меня молодой и красивой» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)

«За милых дам» (В. Добрынин - С. Осиашвили)

«Я пришел к тебе совсем» (А. Укупник - С. Осиашвили)

«Мамины глаза» (Е. Кобылянский - С. Осиашвили)

«Все мы бабы стервы» (И. Крутой – С. Осиашвили)

«Каждый день с тобой» (И. Крутой – С. Осиашвили)

«Бабушки-старушки» (В. Добрынин - С. Осиашвили)

«Все цветы» (И. Крутой - С. Осиашвили)

«На небе» (В. Добронравов – С. Осиашвили)

«Пепел любви» (В. Чайка – С. Осиашвили)

Обратите внимание: программа может быть изменена.