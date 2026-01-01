Концерт Симона Осиашвили в Музыкальной квартире
В Музыкальной квартире на Тверской пройдет концерт заслуженного артиста России Симона Осиашвили. В программе — душевные песни, которые оставят след в сердцах взрослых слушателей.
Лучшие хиты отечественной эстрады
Симон Осиашвили — автор песен, ставших настоящими хитами и любимыми многими, которые пополнили репертуар целого поколения звезд. Вечер обещает быть наполненным ощущением тепла и ностальгии.
Что вас ждет на концерте
В программу «Душевные песни для взрослых людей» входят давно полюбившиеся композиции, которые напоминают о лучших моментах жизни и создают особое настроение:
- «Дни летят» (В. Мигуля – С. Осиашвили)
- «Не сыпь мне соль на рану» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
- «Дорогие мои старики» (И. Саруханов - С. Осиашвили)
- «Капля в море» (В. Добрынин – С. Осиашвили)
- «Зимний сад» (В. Чайка - С. Осиашвили)
- «Ты мой бог» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)
- «Я с тобой» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)
- «Колодец» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
- «Ты не ангел» (В. Чайка – С. Осиашвили)
- «Запомни меня молодой и красивой» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)
- «За милых дам» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
- «Я пришел к тебе совсем» (А. Укупник - С. Осиашвили)
- «Мамины глаза» (Е. Кобылянский - С. Осиашвили)
- «Все мы бабы стервы» (И. Крутой – С. Осиашвили)
- «Каждый день с тобой» (И. Крутой – С. Осиашвили)
- «Бабушки-старушки» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
- «Все цветы» (И. Крутой - С. Осиашвили)
- «На небе» (В. Добронравов – С. Осиашвили)
- «Пепел любви» (В. Чайка – С. Осиашвили)
Обратите внимание: программа может быть изменена.