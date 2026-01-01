Душевные песни для взрослых людей
Душевные песни для взрослых людей

Продолжительность 75 минут
О концерте

Концерт Симона Осиашвили в Музыкальной квартире

В Музыкальной квартире на Тверской пройдет концерт заслуженного артиста России Симона Осиашвили. В программе — душевные песни, которые оставят след в сердцах взрослых слушателей.

Лучшие хиты отечественной эстрады

Симон Осиашвили — автор песен, ставших настоящими хитами и любимыми многими, которые пополнили репертуар целого поколения звезд. Вечер обещает быть наполненным ощущением тепла и ностальгии.

Что вас ждет на концерте

В программу «Душевные песни для взрослых людей» входят давно полюбившиеся композиции, которые напоминают о лучших моментах жизни и создают особое настроение:

  • «Дни летят» (В. Мигуля – С. Осиашвили)
  • «Не сыпь мне соль на рану» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
  • «Дорогие мои старики» (И. Саруханов - С. Осиашвили)
  • «Капля в море» (В. Добрынин – С. Осиашвили)
  • «Зимний сад» (В. Чайка - С. Осиашвили)
  • «Ты мой бог» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)
  • «Я с тобой» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)
  • «Колодец» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
  • «Ты не ангел» (В. Чайка – С. Осиашвили)
  • «Запомни меня молодой и красивой» (С. Павлиашвили – С. Осиашвили)
  • «За милых дам» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
  • «Я пришел к тебе совсем» (А. Укупник - С. Осиашвили)
  • «Мамины глаза» (Е. Кобылянский - С. Осиашвили)
  • «Все мы бабы стервы» (И. Крутой – С. Осиашвили)
  • «Каждый день с тобой» (И. Крутой – С. Осиашвили)
  • «Бабушки-старушки» (В. Добрынин - С. Осиашвили)
  • «Все цветы» (И. Крутой - С. Осиашвили)
  • «На небе» (В. Добронравов – С. Осиашвили)
  • «Пепел любви» (В. Чайка – С. Осиашвили)

Обратите внимание: программа может быть изменена.

Июнь
2 июня вторник
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 1000 ₽

