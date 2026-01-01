Моноспектакль Александра Баргмана «Душекружение»

«Душекружение» — легендарный моноспектакль, поставленный заслуженным деятелем искусств России Юрием Васильевым по мотивам рассказов Владимира Набокова «Картофельный эльф» и «Королёк». Этот спектакль объездил множество стран, получил признание на театральных фестивалях и завоевал немало престижных премий.

Актёрское мастерство

Александр Баргман — главный и единственный герой этой постановки. С помощью лишь нескольких аксессуаров — шляпы, перчаток, трости или шифонового шарфа — он в мгновение ока перевоплощается в новых персонажей. Баргман виртуозно превращается из роскошного фокусника в жалкого горбатого карлика, фальшивомонетчика, великосветскую даму и даже несколько других ярких личностей, не используя ни сложного грима, ни смены костюмов. Его игра оживляет многогранный мир Набокова, создавая на сцене ощущение полноты и разнообразия характеров.

О произведениях Набокова

Рассказ «Картофельный эльф» — одна из самых необычных и проникновенных работ Набокова, в которой жизнь и трагедия главного героя поданы с оттенком сюрреализма и тонкой сатиры. В «Корольке» автор раскрывает перед читателем новые грани человеческой натуры. Спектакль позволяет зрителю окунуться в удивительный мир, где причудливая фантазия соседствует с печальной реальностью.

Почему стоит увидеть?

«Душекружение» — это мастер-класс перевоплощения, в котором Баргман, фактически в одиночку, создает целый мир на сцене, наполненный комическими и трагичными образами. Спектакль приглашает зрителей смеяться, восхищаться, удивляться и переживать за героев, переживая вместе с ними мгновения их «душекружения». Это уникальный опыт для любителей театра, позволяющий насладиться тонкостью и глубиной произведений Набокова и оценить мастерство актёра, способного одним жестом и взглядом передать всю сложность человеческой натуры.