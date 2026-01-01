Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Душечка
Киноафиша Душечка

Спектакль Душечка

12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по рассказу Антона Чехова

Приглашаем вас на спектакль по произведению А. П. Чехова в рамках проекта "Яркий дебют". Главная героиня, Оленька, известная знакомым как «Душечка», — женщина, которая всегда была готова любить. Она отдаёт своему избраннику всю себя, растворяясь в нём своими мыслями и чувствами.

Интересные факты

Л.Н. Толстой видел в «Душечке» идеал женской любви и считался, что Чехов хотел высмеять её, но в итоге прославил. Как же на самом деле обстоят дела?

Спектакль стал победителем V Международного фестиваля «Он. Она. Они.» в Екатеринбурге, завоевав награды в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль» (Мария Ачаповская).

Команда

В спектакле задействованы молодые артисты, выпускники мастерской профессора С. Д. Черкасского 2024 года.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви и самопожертвовании!

Режиссер
Виталий Любский
В ролях
Илья Гонташ
Егор Линников
Арсений Ермаков
Владимир Морозков
Мария Ачаповская
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше