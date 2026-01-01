Спектакль по рассказу Антона Чехова

Приглашаем вас на спектакль по произведению А. П. Чехова в рамках проекта "Яркий дебют". Главная героиня, Оленька, известная знакомым как «Душечка», — женщина, которая всегда была готова любить. Она отдаёт своему избраннику всю себя, растворяясь в нём своими мыслями и чувствами.

Интересные факты

Л.Н. Толстой видел в «Душечке» идеал женской любви и считался, что Чехов хотел высмеять её, но в итоге прославил. Как же на самом деле обстоят дела?

Спектакль стал победителем V Международного фестиваля «Он. Она. Они.» в Екатеринбурге, завоевав награды в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль» (Мария Ачаповская).

Команда

В спектакле задействованы молодые артисты, выпускники мастерской профессора С. Д. Черкасского 2024 года.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю о любви и самопожертвовании!