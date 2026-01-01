Спектакль Душа Сибири. Ансамбль танца Сибири им.М.С. Годенко

Душа Сибири: танцевальное шоу ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко

Зрителей ждёт незабываемое шоу, посвящённое богатой истории ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко. Артисты представят лучшие номера из своего репертуара, включающие яркие и колоритные хореографические сюиты, которые отражают не только красоту Красноярского края, но и дух русской культуры.

Яркие моменты программы

В программе концерта можно будет увидеть самые интересные постановки. Зрители насладятся:

хореографической сюитой «Сибирь моя»

казачьим плясом «Красный яр»

шуточным танцем «На птичьем дворе»

хореографической миниатюрой «На скамейке»

завораживающим хороводом «Сибирский лирический»

захватывающим «Танцем с ложками и берестой»

Талант и преданность

На сцену выйдут 42 талантливых артиста, каждый из которых является неотъемлемой частью этого легендарного коллектива. Их энергия, артистизм и безграничная преданность своему делу способны покорить даже самого искушённого зрителя.

История, продолжающая вдохновлять

Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко — это не просто коллектив. Это живая история, чьё творчество продолжает вдохновлять и восхищать новые поколения, подтверждая статус одного из самых выдающихся хореографических коллективов страны.