Спектакль Душа Сибири. Ансамбль танца Сибири им.М.С. Годенко

Зрителей ждёт незабываемое шоу, посвящённое богатой истории ансамбля танца Сибири им. М. С. Годенко. Артисты представят лучшие номера из своего репертуара, включающие яркие и колоритные хореографические сюиты, которые отражают не только красоту Красноярского края, но и дух русской культуры.
В программе концерта можно будет увидеть самые интересные постановки. Зрители насладятся:
На сцену выйдут 42 талантливых артиста, каждый из которых является неотъемлемой частью этого легендарного коллектива. Их энергия, артистизм и безграничная преданность своему делу способны покорить даже самого искушённого зрителя.
Ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко — это не просто коллектив. Это живая история, чьё творчество продолжает вдохновлять и восхищать новые поколения, подтверждая статус одного из самых выдающихся хореографических коллективов страны.