История о взрослении по книге Алексея Варламова

В начале 1980-х семнадцатилетний Павел Непомилуев приезжает в Москву из небольшого закрытого города. Он с треском проваливается на вступительных экзаменах, но, к счастью, становится студентом знаменитого филфака МГУ. Путь в аудиторию лежит через картофельное поле, где Павлу предстоит пройти свое первое "боевое крещение". Здесь он должен отстоять свои убеждения или навсегда распрощаться с мечтами об идеальном устройстве жизни и советской действительности.

Перемены ждут не только Павла. Их неумолимое приближение ощущают все: его однокурсники, преподаватели и вся страна, которая внезапно сжимается до размеров картофельного поля.

О спектакле

Режиссер Алексей Бородулин делится своими впечатлениями: Эта история возвращает меня во времена моей молодости, когда одни все еще верили в светлое будущее, а другие точно знали, что привычный мир скоро изменится. С высоты 40 лет мне важно посмотреть, как у людей открывались глаза и насколько легко или мучительно они расставались со своими иллюзиями.

Спектакль "Душа моя Павел" — это не только история о взрослении, но и глубокая театральная версия романа, которую мы с гордостью представим зрителям РАМТа.

Справочная информация

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который поднимает важные вопросы о времени и изменениях в жизни каждого человека. Для получения более подробной информации о датах и времени показов, пожалуйста, посетите сайт РАМТ.