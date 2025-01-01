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Душа моя Павел
Билеты от 500₽
Киноафиша Душа моя Павел

Спектакль Душа моя Павел

Драматичная история взросления
Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История о взрослении по книге Алексея Варламова

В начале 1980-х семнадцатилетний Павел Непомилуев приезжает в Москву из небольшого закрытого города. Он с треском проваливается на вступительных экзаменах, но, к счастью, становится студентом знаменитого филфака МГУ. Путь в аудиторию лежит через картофельное поле, где Павлу предстоит пройти свое первое "боевое крещение". Здесь он должен отстоять свои убеждения или навсегда распрощаться с мечтами об идеальном устройстве жизни и советской действительности.

Перемены ждут не только Павла. Их неумолимое приближение ощущают все: его однокурсники, преподаватели и вся страна, которая внезапно сжимается до размеров картофельного поля.

О спектакле

Режиссер Алексей Бородулин делится своими впечатлениями: Эта история возвращает меня во времена моей молодости, когда одни все еще верили в светлое будущее, а другие точно знали, что привычный мир скоро изменится. С высоты 40 лет мне важно посмотреть, как у людей открывались глаза и насколько легко или мучительно они расставались со своими иллюзиями.

Спектакль "Душа моя Павел" — это не только история о взрослении, но и глубокая театральная версия романа, которую мы с гордостью представим зрителям РАМТа.

Справочная информация

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который поднимает важные вопросы о времени и изменениях в жизни каждого человека. Для получения более подробной информации о датах и времени показов, пожалуйста, посетите сайт РАМТ.

Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Даниил Шперлинг
Даниил Шперлинг
Диана Морозова
Янина Соколовская
Виктор Панченко
Дмитрий Бурукин
Дмитрий Бурукин

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 1000 ₽
29 октября
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Душа моя Павел Душа моя Павел Душа моя Павел Душа моя Павел

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