Душа Latino. Карлос Д'Онофрио

Огонь Латинской Души: от «Por una cabeza» до «Besame mucho»

1 октября Карлос Д’Онофрио представит программу «Душа Latino» во Дворце Белосельских-Белозерских. Откройте для себя артиста, чей голос заставит поверить в силу живой музыки снова. Концерт «¡Душа LATINO!» - это океан эмоций без виз, который перенесёт вас в самую гущу Латинской Америки за один вечер.

Магия латиноамериканской музыки

«Это исповедь о тоске по родине, где каждая песня — письмо к далёким берегам», — делится Карлос. Знакомые хиты и интенсивное, катарсическое переживание через музыку обеспечат вам незабываемые минуты. Это не массовое развлечение с эффектами, а подлинная страсть, обрамленная высочайшим музыкальным мастерством квартета, ощутимая даже в последнем ряду.

Исполнитель и его достижения

Карлос Д’Онофрио — звезда Аргентины, который гипнотизирует глубиной «Истории любви» и зажигает огонь в «Бесаме Мучо». Его выступления прошли в странах Европы, Японии, Великобритании и Латинской Америке. В России он впервые выступил на сцене Мариинского театра в роли Принца в опере Дворжака «Русалка». С 2023 года Карлос является звездой шоу «Танго. Страсть. Пьяццолла» в Кремлёвском Дворце в Москве и БКЗ Октябрьский в Петербурге.

Квартет: виртуозы латиноамериканских ритмов

Квартет состоит из профессиональных музыкантов, специализирующихся на латиноамериканских ритмах. Они не только аккомпаниаторы, но и со-творцы огня. В состав входят:

Даниил Рабовский — фортепиано

Илья Финкельштейн — контрабас

Йоэль Гонсалес — кубинский перкуссионист, кахон

Артур Бочкивский — гитара

Музыкальное путешествие

Программа включает мексиканские болеро и румбы, аргентинское танго, кубинскую самбу и перуанские вальсы. Наслаждайтесь знакомыми хитами, такими как «Quizas Quizas Quizas» и «Historia de un Amor», в авторских аранжировках. Стильные двуязычные комментарии, как в stand-up, придадут происходящему живость и глубину. Гарантировано катарсическое переживание!

Формат и атмосфера

Концерт будет проходить в формате с клубной энергетикой. Профессиональный звук, настроенный под акустику зала, обеспечит, что каждый нюанс голоса и инструментов будет услышан. Этот вечер зарядит даже самых «пресыщённых» зрителей: это не просто шоу, а подлинная жизнь Латинской Америки на исторической сцене.

Уникальное предложение

Подарите себе глубокие эмоции и интеллектуальное наслаждение. Выберите свои места и не пропустите этот уникальный концерт! Побалуйте себя музыкой, проникающей в самое сердце.

Продолжительность: 2 часа с антрактом 15 минут. Рекомендуется для аудитории 6+