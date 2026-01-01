«Дуры» в Новосибирском театре эстрады

Новосибирский театр эстрады приглашает на яркий и комедийный спектакль «Дуры»! В центре сюжета — две веселые, но наивные подруги, чья жизнь внезапно превращается в головокружительное приключение.

Сюжет спектакля



Две подруги, весёлые и немного наивные, решают изменить свою жизнь. Одна из них, работающая прислугой у богатого бизнесмена, устраивает свою подругу поваром в этот же дом. Новая повариха быстро завоевывает сердце олигарха благодаря своей красоте и кулинарным талантам. Но ситуация усложняется: бизнесмен оказывается на грани краха, а на пороге появляется настоящий киллер.

Чтобы спасти жизнь своему шефу и разобраться с киллером, подруги пускаются в невероятное комедийное расследование. Этот спектакль обещает быть наполненным смехом, неожиданными сюжетными поворотами и яркими персонажами.