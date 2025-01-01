Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2500₽
Киноафиша Дуры мы, дуры!

Спектакль Дуры мы, дуры!

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Караоке-комедия «Дуры мы, дуры»

Приглашаем вас на музыкальный, иммерсивный спектакль, который заставит вас поверить в чудеса! «Дуры мы, дуры» — это история о том, что волшебство может произойти не только под Новый год и не только с участием старого бородатого волшебника. Главное условие — любить того, для кого вы создаете чудо.

Сюжет

По сюжету пьесы Дамира Салимзянова три подруги собираются вместе под Новый год. В этот волшебный вечер героиня спектакля, Татьяна, получает неожиданный подарок — жениха! Однако, она уверена, что этот самый жених уже есть у неё. Подруги Наиля и Лариса знают нечто важное о мужчине, которого Татьяна считает своим. Что же произойдет дальше? Как закончится эта история, не знают ни героини спектакля, ни сам автор пьесы! Все решат зрители, пришедшие в зал.

Интерактивный формат

Спектакль предлагает уникальный иммерсивный опыт: зрители будут активно участвовать в принятии решений, влияя на судьбу Татьяны и её подруг. Это делает каждое представление неповторимым и полным неожиданностей.

Не пропустите!

«Дуры мы, дуры» — это не просто спектакль, а настоящее событие, которое подарит вам незабываемые эмоции и возможность стать частью волшебного мира театра. Приходите и создайте чудо вместе с нами!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
19:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Анна Каренина
16+
Премьера Драма
Анна Каренина
13 сентября в 19:00 Театр на Таганке
от 1000 ₽
Тоска
16+
Опера
Тоска
7 декабря в 16:00 Геликон-опера
Билеты
Принцесса цирка
6+
Опера Цирк
Принцесса цирка
9 сентября в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше