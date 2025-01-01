Спектакль Дуры мы, дуры!

Караоке-комедия «Дуры мы, дуры»

Приглашаем вас на музыкальный, иммерсивный спектакль, который заставит вас поверить в чудеса! «Дуры мы, дуры» — это история о том, что волшебство может произойти не только под Новый год и не только с участием старого бородатого волшебника. Главное условие — любить того, для кого вы создаете чудо.

Сюжет

По сюжету пьесы Дамира Салимзянова три подруги собираются вместе под Новый год. В этот волшебный вечер героиня спектакля, Татьяна, получает неожиданный подарок — жениха! Однако, она уверена, что этот самый жених уже есть у неё. Подруги Наиля и Лариса знают нечто важное о мужчине, которого Татьяна считает своим. Что же произойдет дальше? Как закончится эта история, не знают ни героини спектакля, ни сам автор пьесы! Все решат зрители, пришедшие в зал.

Интерактивный формат

Спектакль предлагает уникальный иммерсивный опыт: зрители будут активно участвовать в принятии решений, влияя на судьбу Татьяны и её подруг. Это делает каждое представление неповторимым и полным неожиданностей.

Не пропустите!

«Дуры мы, дуры» — это не просто спектакль, а настоящее событие, которое подарит вам незабываемые эмоции и возможность стать частью волшебного мира театра. Приходите и создайте чудо вместе с нами!