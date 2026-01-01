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Дуры мы, дуры
Киноафиша Дуры мы, дуры

Спектакль Дуры мы, дуры

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О спектакле

История трех подруг

В новогоднюю ночь три подруги — Таня, Наиля и Лариса — сталкиваются с неожиданными поворотами судьбы. Восклицание «Ой, девчонки, какие ж мы всё-таки дуры!» может показаться самоироничным, но разве не в этом вся прелесть новогодней ночи? Праздник, неожиданные встречи и ситуации — разве это не подарок судьбы? На фоне традиционных желаний о счастье и переменах в жизни, героини столкнутся с тем, что счастье не всегда приходит так, как мы его себе представляем.

Магия и сюрпризы
События пьесы Дамира Салимзянова полны сюрпризов и неожиданных поворотов, и, как в жизни, пути к счастью оказываются извилистыми. Но важно помнить, что на смену привычным вещам и людям могут прийти совершенно новые, порой более счастливые, моменты. И кто знает, может, это именно тот шанс, который они так долго искали?

Интерактивность спектакля
Одним из ярких аспектов пьесы является элемент интерактивности. Зрители могут активно влиять на развитие событий, вмешиваясь в судьбы героев. Это добавляет динамичности и делает спектакль ещё более увлекательным и неожиданным.

Мораль истории
В конце концов, даже если всё не идёт по плану, важно помнить, что «с каждым годом у счастья все меньше шансов пройти мимо». И, возможно, именно в самых неожиданных моментах скрывается настоящее счастье.

Режиссер
Дамир Салимзянов
В ролях
Надежда Лаврухина
Наталья Ларюнина
Наталья Галютина
Анастасия Рослякова
Антон Кузьменко
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