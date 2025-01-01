Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дуры мы, дуры!
Киноафиша Дуры мы, дуры!

Спектакль Дуры мы, дуры!

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Возраст 16+

О спектакле

Предновогодняя комедия в двух действиях

Каждый Новый год приносит с собой надежды на счастье. Но что же такое это новогоднее счастье, и как его обрести? В спектакле «Дуры мы, дуры!» три подруги встречают Новый год за праздничным столом, где неожиданные события ставят под сомнение все их планы.

Сюжет

Под бой курантов и атмосферу праздника в их жизни происходят неожиданные повороты. Подруги осознают, что их мечты и реалии могут сильно отличаться. Этот вечер — возможность поговорить о жизни, чувствах и мечтах, а иногда и посмеяться над собой. Спектакль обещает не только веселые моменты, но и искренние эмоции, ведь героини вновь пересмотрят свои приоритеты и определят, что же действительно важно.

Что ожидать

«Дуры мы, дуры!..» — это не просто комедия, а история о дружбе и поддержке, о том, как важно делиться своими переживаниями и радостями с близкими. Взрывоопасные ситуации на сцене, легкий юмор и возможность увидеть себя в отражении героинь сделают вечер незабываемым.

Приходите на спектакль «Дуры мы, дуры!» и найдите свое новое счастье вместе с нашими героями!

Купить билет на спектакль Дуры мы, дуры!

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79

В ближайшие дни

Не смейтесь, я умираю
16+
Комедия
Не смейтесь, я умираю
14 декабря в 18:00 Татарский театр «Нур»
от 350 ₽
Смерть Тарелкина
16+
Драма
Смерть Тарелкина
5 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 500 ₽
Зимняя небылица
0+
Детский
Зимняя небылица
29 декабря в 13:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше