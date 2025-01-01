Предновогодняя комедия в двух действиях

Каждый Новый год приносит с собой надежды на счастье. Но что же такое это новогоднее счастье, и как его обрести? В спектакле «Дуры мы, дуры!» три подруги встречают Новый год за праздничным столом, где неожиданные события ставят под сомнение все их планы.

Сюжет

Под бой курантов и атмосферу праздника в их жизни происходят неожиданные повороты. Подруги осознают, что их мечты и реалии могут сильно отличаться. Этот вечер — возможность поговорить о жизни, чувствах и мечтах, а иногда и посмеяться над собой. Спектакль обещает не только веселые моменты, но и искренние эмоции, ведь героини вновь пересмотрят свои приоритеты и определят, что же действительно важно.

Что ожидать

«Дуры мы, дуры!..» — это не просто комедия, а история о дружбе и поддержке, о том, как важно делиться своими переживаниями и радостями с близкими. Взрывоопасные ситуации на сцене, легкий юмор и возможность увидеть себя в отражении героинь сделают вечер незабываемым.

Приходите на спектакль «Дуры мы, дуры!» и найдите свое новое счастье вместе с нашими героями!