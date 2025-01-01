Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дуры мы, дуры!
Билеты от 1900₽
Киноафиша Дуры мы, дуры!

Спектакль Дуры мы, дуры!

18+
Режиссер Евгений Балтин
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Новый Год с тремя подругами на сцене Брюсов-холла

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, где три подруги собираются вместе, чтобы встретить Новый Год. В этот волшебный вечер, каждая из них надеется на чудо и неожиданности.

Неожиданный Подарок

Татьяна, одна из главных героинь, получает от «деда Мороза» самый неожиданный подарок — жениха! Эта новость вносит в их дружескую компанию немало интриг и сюрпризов. Как же сложится судьба Татьяны? Этот вопрос остается открытым не только для героев, но и для зрителей!

Зрители — Главные Герои

Интересный факт: судьбу Татьяны решать будут именно зрители. В ходе спектакля они смогут влиять на развитие событий, что добавляет интерактивности и увлекательности в представление. Каждый зритель станет частью этой новогодней истории!

Не пропустите

Спектакль обещает стать не только веселым, но и трогательным. Рекомендуем не упустить возможность насладиться атмосферой праздника и поучаствовать в этом уникальном театральном опыте.

Забронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру, полному сюрпризов и волшебства!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Брюсов-холл Москва, Брюсов пер., 11, стр. 1, вход из Вознесенского переулка
19:00 от 1900 ₽

Фотографии

Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры! Дуры мы, дуры!

В ближайшие дни

Любовь по Маркесу
18+
Драма
Любовь по Маркесу
29 августа в 19:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Вещи и ущи
18+
Премьера Драма
Вещи и ущи
2 сентября в 20:00 Практика
от 3000 ₽
Осенний роман
12+
Драма
Осенний роман
21 ноября в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше