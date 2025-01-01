Спектакль Дуры мы, дуры!

Новый Год с тремя подругами на сцене Брюсов-холла

Приглашаем вас на захватывающий спектакль, где три подруги собираются вместе, чтобы встретить Новый Год. В этот волшебный вечер, каждая из них надеется на чудо и неожиданности.

Неожиданный Подарок

Татьяна, одна из главных героинь, получает от «деда Мороза» самый неожиданный подарок — жениха! Эта новость вносит в их дружескую компанию немало интриг и сюрпризов. Как же сложится судьба Татьяны? Этот вопрос остается открытым не только для героев, но и для зрителей!

Зрители — Главные Герои

Интересный факт: судьбу Татьяны решать будут именно зрители. В ходе спектакля они смогут влиять на развитие событий, что добавляет интерактивности и увлекательности в представление. Каждый зритель станет частью этой новогодней истории!

Не пропустите

Спектакль обещает стать не только веселым, но и трогательным. Рекомендуем не упустить возможность насладиться атмосферой праздника и поучаствовать в этом уникальном театральном опыте.

Забронируйте билеты заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру, полному сюрпризов и волшебства!