Новогодняя сказка для взрослых: «Сказка о счастье» в Волгоградском Новом экспериментальном театре

У счастья всё меньше шансов пройти мимо! Если вы ищете новогоднюю сказку для взрослых, у нас есть то, что вам нужно. Спектакль «Сказка о счастье» погружает зрителей в атмосферу чудес и волшебства, которые мы все так любим в Новый год.

О чем спектакль?

Главная история разворачивается в Новогоднюю ночь, когда три подруги — Татьяна, Лариса и Наиля — остаются без своих мужчин. При этом, их приключения обретут неожиданные повороты, ведь женщины с огненным темпераментом, вдохновленные целью устроить судьбу своей подруги, способны на многое, особенно если немного «под шофе»!

Интересный факт

Автор пьесы, Дамир Салимзянов, создал этот спектакль, опираясь на реальные истории жителей небольшого города Глазова, где расположился театр «Парафраз». Здесь он также работает как режиссёр и драматург, превращая простые житейские ситуации в яркие театральные образы.

Персонажи и исполнители

На сцене зрители увидят харизматичных героинь — Наилю, Ларису и Татьяну, которых мастерски сыграют актрисы Марианна Булыгина, Татьяна Симонова и Елена Макарова. Режиссёр-постановщик Игорь Булыгин подчеркивает, что эта история позволяет взглянуть на себя со стороны и осознать, что все мы, в сущности, такие же дуры. И это прекрасно!

Сказка о женщине

Игорь Булыгин отмечает, что для него спектакль прежде всего о женщине как о Вселенной, в которой есть и черные дыры, и прекрасные созвездия. «Мы говорим о том, что мир разделён на мужское и женское, но, знаете, мы ничего в этом не понимаем!», — говорит он.

Личные истории актеров

Исполнительница роли Юльки, Екатерина Борисенкова, признается: «Мне моя героиня очень близка. Я тоже иногда работаю Снегурочкой и езжу с Дедом Морозом поздравлять людей, поэтому хорошо знакома с предновогодней суматохой». А Данил Камешков, сыгравший кавалера Юльки, легко напоминает парня из соседнего двора.

Приходите на спектакль «Сказка о счастье» и погрузитесь в атмосферу новогоднего волшебства и искреннего смеха!