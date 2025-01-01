Меню
К сожалению, постер отсутствует
Дуры мы, дуры (Мичуринск)

Спектакль Дуры мы, дуры (Мичуринск)

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивная комедия «Дуры мы, дуры!» Мичуринского драматического театра в Рязани

Спектакль «Дуры мы, дуры!» — это иммерсивная комедия в двух действиях, которая перенесет зрителей в мир чудес, надежд и неожиданных приключений.

Сюжет и атмосфера

История начинается с девичника за праздничным столом, который неожиданно превращается для трех подруг в череду невероятных и порой нелепых событий. В этой удивительной комедии присутствует Дед Мороз, но именно не он становится главным «волшебником» вечера. Каждый момент спектакля пропитан атмосферой праздника, а сюжет захватывает и не отпускает до самого конца.

Почему стоит посетить спектакль?

После просмотра зрители уходят с ощущением радости и веры в чудо. Эта комедия — не просто развлечение, но и возможность задуматься о жизни, дружбе и настоящих ценностях. Она станет отличным началом нового года и подарит заряд положительных эмоций.

Не упустите шанс увидеть эту увлекательную комедию! Погрузитесь в атмосферу праздника и откройте для себя новые грани новогодних чудес.

