Комедия по пьесе Лопе де Вега

Этот спектакль посвящен любовным приключениям двух сестер, которые оказались в центре необычных и запутанных событий. Ниса и Финея — две сестры на выданье, но в их судьбе нет ничего одинакового. Ниса — умная, красивая, начитанная, с безупречным характером и добропорядочностью. В то время как её младшая сестра Финея — глупенькая, но тем не менее наследница всего семейного богатства. Именно это богатство и становится причиной множества недоразумений и комичных ситуаций.

Сюжет

Испанский дворянин Октавьо решает выдать замуж обеих сестер, и каждая из них находит себе претендента. Провинциальный дворянин Лисео, страстно желающий жениться на Финее, оказывается обманут, так как он вовсе не знал, что за богатую невесту ему «подсунули» такую пустышку. Разочарованный, он решает переключить свои чувства на Нису, которая, безусловно, является гораздо более умной и привлекательной. Но и у Нисы есть поклонник — бедный поэт Лауренсьо. Он ухаживает за ней, но, узнав о разногласиях с сестрой, решает переключиться на Финею, чтобы завоевать богатство.

Развитие событий

Так начинается настоящая комедия недоразумений, когда персонажи меняются ролями, чтобы добиться своих целей, но при этом сталкиваются с неожиданными поворотами судьбы. Все эти смешные ситуации происходят на фоне недопонимания, обмана и любви, что создает атмосферу легкости и веселья.