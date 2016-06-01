Дурак на холме
Билеты от 2300₽
Спектакль Дурак на холме

16+
Режиссер Кирилл Ковбас
О спектакле

«Дурак на Холме»: спектакль о потерянных судьбах

В самом сердце живописного поместья, расположенного на холме, разворачивается история эксцентричного молодого человека по имени Анонимус Немо. Его богатство и привлекательность оставляют жителей окрестных деревень в недоумении, и они, переговариваясь, называют его «Дураком на Холме». Но что же стоит за этой репутацией?

Спектакль «Дурак на Холме» расскажет о странных событиях, которые привели к тому, что однажды один из главных арканов Таро — Дурак — сбежал в мир людей. Что это значит для Анонимуса Немо и какие тайны скрыты в его прошлом? В центре сюжета оказывается кража человеческой судьбы, которая переплетает судьбы героев воедино.

Производственная команда

Режиссура: Кирилл Ковбас
Помощник режиссера: Егор Попов
Сценарий: Софья Кравцова
Музыкальный руководитель: Костя Карп

Актерский состав

  • Немо Анонимус — Марк Бурлай
  • Сильвиано Трикстер — Егор Попов
  • Горацио Симпл — Павел Комаров
  • Трактирщик — Виктор Жлудов
  • Мирабелла — Катерина Сахно
  • Константино — Костя Карп
  • Отшельник — Андрей Кондратьев
  • Маг — Николай Ковбас
  • Императрица — Любовь Никулица
  • Смерть — Юлия Максютина

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой группы Ambassadors, в состав которой вошли:

  • Василиса Серова — клавишные
  • Алан Брциев — гитара
  • Глеб Зуев — бас
  • Леонид Попов — ударные

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который подарит вам не только эмоции, но и заставит задуматься о том, как судьбы могут переплетаться в неожиданных формах.

Июнь
1 июня понедельник
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2300 ₽

