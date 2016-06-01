«Дурак на Холме»: спектакль о потерянных судьбах

В самом сердце живописного поместья, расположенного на холме, разворачивается история эксцентричного молодого человека по имени Анонимус Немо. Его богатство и привлекательность оставляют жителей окрестных деревень в недоумении, и они, переговариваясь, называют его «Дураком на Холме». Но что же стоит за этой репутацией?

Спектакль «Дурак на Холме» расскажет о странных событиях, которые привели к тому, что однажды один из главных арканов Таро — Дурак — сбежал в мир людей. Что это значит для Анонимуса Немо и какие тайны скрыты в его прошлом? В центре сюжета оказывается кража человеческой судьбы, которая переплетает судьбы героев воедино.

Производственная команда

Режиссура: Кирилл Ковбас

Помощник режиссера: Егор Попов

Сценарий: Софья Кравцова

Музыкальный руководитель: Костя Карп

Актерский состав

Немо Анонимус — Марк Бурлай

Сильвиано Трикстер — Егор Попов

Горацио Симпл — Павел Комаров

Трактирщик — Виктор Жлудов

Мирабелла — Катерина Сахно

Константино — Костя Карп

Отшельник — Андрей Кондратьев

Маг — Николай Ковбас

Императрица — Любовь Никулица

Смерть — Юлия Максютина

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой группы Ambassadors, в состав которой вошли:

Василиса Серова — клавишные

Алан Брциев — гитара

Глеб Зуев — бас

Леонид Попов — ударные

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который подарит вам не только эмоции, но и заставит задуматься о том, как судьбы могут переплетаться в неожиданных формах.