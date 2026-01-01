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Дурак'и
Киноафиша Дурак'и

Спектакль Дурак'и

18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+

О спектакле

Описание спектакля

Театр «13 трамвай» представляет уникальный музыкально-поэтический спектакль-эксперимент «Дурак'и», который открывает перед зрителями непредсказуемые грани человеческой души.

Сюжет

Спектакль затрагивает вечные вопросы жизни и смерти, любви и страха, времени и пространства. Он предлагает зрителям глубокое погружение в сокровенные истории, авторские стихи, живую музыку и искренние драматические переживания. Каждый момент спектакля — это возможность почувствовать волнение открытия новых путей мышления и восприятия.

В ролях
Илья Боров
Людмила Никитина
Вероника Гальченко
Дарья Макаревич
Дарья Супрунова
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