Дурацкий цЫрк
Киноафиша Дурацкий цЫрк

Спектакль Дурацкий цЫрк

Постановка
Театр иллюзии 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Дурацкий цирк: спектакль от клоун-театра «Высокие Братья»

«Дурацкий цЫрк!» - это необычное представление клоун-театра «Высокие Братья» (Tall Brothers), заслужившего признание на различных фестивалях клоунского искусства по всему миру. Театр отмечен наградами, среди которых Grand Prix Международного фестиваля пантомимы и клоунады «Comediada-2019» и приз «Лучшая актерская работа» на Международном Фестивале Клоунады в Москве в 2016 и 2019 годах.

Как и все спектакли «Высоких Братьев», «Дурацкий цЫрк!» объединяет трюковые и интерактивные элементы. Актеры в процессе игровой импровизации способны вызвать широкий спектр эмоций у зрителей — от яркого смеха детей до искренних слез взрослых. В их выступлениях ощущается удивительно трогательный посыл, который может затронуть самую глубокую струну сердца.

Что вас ждет в программе

В программе «Дурацкого цЫрка!» зрителей ожидают захватывающее жонглирование, эквилибр на моноцикле, баланс на стульях и интерактивная контактная трюковая клоунада. Все представлено с элементами юмора и легкости, что создает уникальную атмосферу. Каждое выступление — это настоящее событие, в котором все серьезно и одновременно весело.

Приходите на «Дурацкий цЫрк!» и наслаждайтесь неподражаемыми артистами, которые сделают ваш вечер незабываемым!

