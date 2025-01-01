Меню
Дункан и Есенин. Роковая любовь и переплетение судеб
О концерте/спектакле

Лекция о союзе Сергея Есенина и Айседоры Дункан в Москве

Готовьтесь окунуться в увлекательный мир русского поэта Сергея Есенина и американской танцовщицы Айседоры Дункан. На лекции, названной «Русский царевич и заморская нимфа», вас ждет подробный рассказ о судьбоносной встрече этих двух выдающихся личностей, состоявшейся осенью 1921 года в Москве.

Путь к встрече

Лектор, известный писатель и литературовед Александра Ирбе, познакомит вас с жизнью и творчеством Есенина и Дункан до этого исторического события. Вы узнаете, чем прославилась Айседора в бурные времена революций, и почему её танец вдохновлял многих, а личность становилась объектом скандалов.

Влияние и творчество

Как «Исповедь» Руссо повлияла на творческие взгляды Дункан? Какое впечатление произвела на неё Россия? Эти вопросы будут рассмотрены в ходе лекции, а также наглядываются фото и видеоматериалы, дополняющие рассказ.

Есенин и Дункан

Почему сердце Есенина привлекла женщина, старшая на 18 лет? Как он пережил совместное мировое турне с Дункан? Участники лекции смогут узнать о предтечах и финальных событиях их отношений.

Подробности мероприятия

Продолжительность лекции – 2 часа с антрактом, рассадка за столиками. Для желающих будет работать буфет. Откройте для себя ещё больше о великих личностях и их уникальном вкладе в искусство и культуру!

О лекторе

Александра Ирбе – член Союза писателей России и международной академии «Русский слог», преподаватель проекта «Институт без границ», критик и режиссер. Она также является москвоведом и специалистом по эриксоновской психологии, а её работы касаются тематики масонства в русской поэзии.

