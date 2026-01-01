Дунаевский & Дунаевский. "Ветер перемен"

Концерт в Доме музыки: Звучание династии Дунаевских

В Доме музыки состоится концерт с участием известных исполнителей: Максима Дунаевского (рояль/вокал), Алексея Гомана (вокал), Ангелины Сергеевой (вокал) и Алины Яровой (сопрано). Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением Виктора Луценко исполнит произведения братьев Исаака и Максима Дунаевских, многие из которых стали настоящими хитами и были написаны для культовых фильмов.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите произведения, знакомые многим по фильмам:

Веселые ребята

Дети капитана Гранта

Волга-Волга

Кубанские казаки

Мэри Поппинс, до свидания

Эти музыкальные хиты полюбились многим зрителям и до сих пор звучат в сердцах поклонников советской и российской классики.

Именитые исполнители

Под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко на сцене выступят:

Максим Дунаевский, рояль/вокал

Алексей Гоман, вокал

Ангелина Сергеева, вокал

Алина Яровая, сопрано

Симфонический оркестр «Инструментальная капелла»

Творческое наследие Исаака и Максима Дунаевских огромно: это музыка не только к кинофильмам, но и балеты, оперетты и мюзиклы. Практически всё столетие жизнь нашей страны сопровождалась их мелодиями. В этот вечер прозвучат музыкальные строфы, ставшие не просто популярными, но и всенародно любимыми.

Информация для зрителей

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия составит 2 отделения по 40 минут.

Источник: mmdm.ru