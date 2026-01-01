Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дунаевский & Дунаевский. "Ветер перемен"
Билеты от 800₽
Киноафиша Дунаевский & Дунаевский. "Ветер перемен"

Дунаевский & Дунаевский. "Ветер перемен"

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт в Доме музыки: Звучание династии Дунаевских

В Доме музыки состоится концерт с участием известных исполнителей: Максима Дунаевского (рояль/вокал), Алексея Гомана (вокал), Ангелины Сергеевой (вокал) и Алины Яровой (сопрано). Симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» под управлением Виктора Луценко исполнит произведения братьев Исаака и Максима Дунаевских, многие из которых стали настоящими хитами и были написаны для культовых фильмов.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите произведения, знакомые многим по фильмам:

  • Веселые ребята
  • Дети капитана Гранта
  • Волга-Волга
  • Кубанские казаки
  • Мэри Поппинс, до свидания

Эти музыкальные хиты полюбились многим зрителям и до сих пор звучат в сердцах поклонников советской и российской классики.

Именитые исполнители

Под управлением заслуженного артиста России Виктора Луценко на сцене выступят:

  • Максим Дунаевский, рояль/вокал
  • Алексей Гоман, вокал
  • Ангелина Сергеева, вокал
  • Алина Яровая, сопрано
  • Симфонический оркестр «Инструментальная капелла»

Творческое наследие Исаака и Максима Дунаевских огромно: это музыка не только к кинофильмам, но и балеты, оперетты и мюзиклы. Практически всё столетие жизнь нашей страны сопровождалась их мелодиями. В этот вечер прозвучат музыкальные строфы, ставшие не просто популярными, но и всенародно любимыми.

Информация для зрителей

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия составит 2 отделения по 40 минут.

Источник: mmdm.ru

Купить билет на концерт Дунаевский & Дунаевский. "Ветер перемен"

Помощь с билетами
Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

В ближайшие дни

Ночь перед Рождеством. Антон Шагин и Оркестр Осипова
6+
Фолк Литература

Ночь перед Рождеством. Антон Шагин и Оркестр Осипова

28 декабря в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Софи Окран
18+
Джаз

Софи Окран

15 августа в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Final Fantasy
12+
Неоклассика

Final Fantasy

4 ноября в 18:00 Центральный дом актера
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше