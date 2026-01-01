Спектакль Дунаевские. Двойной портрет

Юбилейный вечер «Дунаевские. Двойной портрет» в Омском музыкальном театре

Юбилейный вечер «Дунаевские. Двойной портрет» с огромным успехом прошел в Московском театре оперетты, а также на ведущих сценах Иркутска, Самары и Санкт-Петербурга. Этот проект приурочен к двум значимым датам в истории музыки: 125-летию со дня рождения Исаака Дунаевского и 80-летию его сына Максима Дунаевского.

Исаак и Максим Дунаевские

Исаак Дунаевский — советский композитор и дирижер, один из основоположников оперетты и музыкальной кинокомедии в СССР. Его работы стали знаменитыми и любимыми многими поколениями зрителей. Максим Дунаевский, продолжая дело отца, сам добился успеха как композитор и педагог, а также является президентом Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра».

Что ждет зрителей

Вечер «Дунаевские. Двойной портрет» интересен не только поклонникам музыкального театра, но и всем любителям истории оперетты. Участники концерта исполнют лучшие произведения как Исаака, так и Максима Дунаевских, что создаст уникальную атмосферу и возможность насладиться наследием великих композиторов.