«Дульсинея»: пронзительный разговор о любви в одном акте

Спектакль «Дульсинея» — это камерная одноактная пьеса, созданная актером и режиссером НДТ Кириллом Семиным. Вдохновленные густонаселенной пьесой, создатели выбрали трех основных персонажей, которые ведут откровенный и личный разговор о взаимоотношениях мужчины и женщины.

Темы спектакля

В «Дульсинее» поднимаются важные темы:

Поиск своего человека

Любовь — идеальная, абсолютная, мучительная

Уязвимость и беспомощность людей

Утраты и мимолетное счастье

Музыка в спектакле

Одной из ключевых составляющих спектакля является живая музыка, исполняемая Ольгой Альбановой и Александром Белоусовым. Этот вокально-инструментальный дуэт впервые сложился во время спектакля «Волшебник страны Оз» и стал крепким в клубных концертах. Теперь их музыка займет центральное место в «Дульсинее», вновь оживляя великолепные мелодии Гладкова. Эти произведения не звучали на петербургской сцене с тех пор, как в легендарном спектакле театра им. Ленсовета главную роль исполнила Алиса Фрейндлих.

Приглашаем зрителей насладиться глубиной чувств и музыкальным сопровождением в спектакле «Дульсинея»!