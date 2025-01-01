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Дульсинея
Киноафиша Дульсинея

Спектакль Дульсинея

Постановка
Небольшой драматический театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Дульсинея»: пронзительный разговор о любви в одном акте

Спектакль «Дульсинея» — это камерная одноактная пьеса, созданная актером и режиссером НДТ Кириллом Семиным. Вдохновленные густонаселенной пьесой, создатели выбрали трех основных персонажей, которые ведут откровенный и личный разговор о взаимоотношениях мужчины и женщины.

Темы спектакля

В «Дульсинее» поднимаются важные темы:

  • Поиск своего человека
  • Любовь — идеальная, абсолютная, мучительная
  • Уязвимость и беспомощность людей
  • Утраты и мимолетное счастье

Музыка в спектакле

Одной из ключевых составляющих спектакля является живая музыка, исполняемая Ольгой Альбановой и Александром Белоусовым. Этот вокально-инструментальный дуэт впервые сложился во время спектакля «Волшебник страны Оз» и стал крепким в клубных концертах. Теперь их музыка займет центральное место в «Дульсинее», вновь оживляя великолепные мелодии Гладкова. Эти произведения не звучали на петербургской сцене с тех пор, как в легендарном спектакле театра им. Ленсовета главную роль исполнила Алиса Фрейндлих.

Приглашаем зрителей насладиться глубиной чувств и музыкальным сопровождением в спектакле «Дульсинея»!

Режиссер
Кирилл Семин
В ролях
Ольга Альбанова
Ольга Альбанова
Даниил Шигапов
Александр Белоусов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Дульсинея

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