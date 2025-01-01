Duhless Party

Duhless'11 Party Traffic: Возвращение магии 2011 года

Помните ту самую магию 2011 года? Ослепительный кутеж, беззаботные ночи и особая атмосфера легендарного клуба Duhless. Мы снова возвращаемся, чтобы оживить эти яркие воспоминания!

Место встречи - Сплетни by Anna Asti

Ждем вас в пятницу, 10 октября, по старому адресу: Конюшенная площадь, 2 (SPLETNI BAR). Начало мероприятия в 21:00.

Звук вечера

Звук вечера обеспечивают: Ivan Roudyk (Москва), Vadim Vogue, Aver, Renat, Nil, Liza (B2B с Lera), Nikolai 4ep. Подготовьтесь к незабываемой музыкальной программе, которая перенесет вас в атмосферу лучших вечеринок!

Билеты

Билеты уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!