Duhless Party
Киноафиша Duhless Party

Duhless Party

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Duhless'11 Party Traffic: Возвращение магии 2011 года

Помните ту самую магию 2011 года? Ослепительный кутеж, беззаботные ночи и особая атмосфера легендарного клуба Duhless. Мы снова возвращаемся, чтобы оживить эти яркие воспоминания!

Место встречи - Сплетни by Anna Asti

Ждем вас в пятницу, 10 октября, по старому адресу: Конюшенная площадь, 2 (SPLETNI BAR). Начало мероприятия в 21:00.

Звук вечера

Звук вечера обеспечивают: Ivan Roudyk (Москва), Vadim Vogue, Aver, Renat, Nil, Liza (B2B с Lera), Nikolai 4ep. Подготовьтесь к незабываемой музыкальной программе, которая перенесет вас в атмосферу лучших вечеринок!

Билеты

Билеты уже в продаже. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Duhless Party

Октябрь
10 октября пятница
21:00
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
от 1000 ₽

