Спектакль Дух театра

Спектакль-променад «Дух театра»: откройте закулисье и станьте частью волшебства

«Дух театра» — это уникальное путешествие по внутреннему миру театра, где зрители превращаются в главных героев действия. В сопровождении стереонаушников каждый посетитель ощутит себя частью театральной магии, услышит голоса актёров, почувствует пульс закулисной жизни и станет участником интерактивных сцен.

Главные особенности спектакля:

Погружение в закулисье. Этот променад откроет перед вами двери, куда обычно не ступает нога зрителя: гримёрные, костюмерные, репетиционные и другие «закрытые» зоны театра.

Интерактивное участие. Зрители смогут примерить на себя театральные костюмы, поработать с реквизитом и пройти небольшое актёрское испытание на воображение и эмоции.

Аудио сопровождение. У каждого участника будут стереонаушники, через которые он услышит аудиоспектакль, созданный голосами заслуженных артистов. В этом аудиопутешествии — мудрые напутствия, театральные байки и легенды от почётного деятеля культуры Юрия Борисова, а также голоса актёров Полины Бабаевой и Борислава Носатова.

Организационные детали:

Так как маршрут проходит по закулисным помещениям, которые требуют бережного отношения, зрителям нужно взять с собой сменную обувь или воспользоваться одноразовыми бахилами, которые можно будет получить на месте.

Для кого этот спектакль?

Для тех, кто мечтал заглянуть за кулисы, узнать секреты театрального закулисья и понять, что скрывается за понятием «дух театра». Вас ждёт волнующее путешествие по коридорам и сценам, погружение в мир театральной магии и знакомство с его невидимой стороной.