Спектакль Дух театра

«Дух театра» — это уникальное путешествие по внутреннему миру театра, где зрители превращаются в главных героев действия. В сопровождении стереонаушников каждый посетитель ощутит себя частью театральной магии, услышит голоса актёров, почувствует пульс закулисной жизни и станет участником интерактивных сцен.
Главные особенности спектакля:
Организационные детали:
Так как маршрут проходит по закулисным помещениям, которые требуют бережного отношения, зрителям нужно взять с собой сменную обувь или воспользоваться одноразовыми бахилами, которые можно будет получить на месте.
Для кого этот спектакль?
Для тех, кто мечтал заглянуть за кулисы, узнать секреты театрального закулисья и понять, что скрывается за понятием «дух театра». Вас ждёт волнующее путешествие по коридорам и сценам, погружение в мир театральной магии и знакомство с его невидимой стороной.