День Победы в Молодежном театре на Фонтанке

9 мая в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке приглашает вас на уникальный концерт, посвященный 80-летию Победы. Это событие стало традицией театра, который на протяжении многих лет отмечает этот день песнями и стихотворениями о Великой Отечественной войне.

Голоса эпохи

В этом году на Большой сцене театра помимо поэтических и музыкальных произведений зазвучат проза и письма военного времени. Это голоса эпохи, которые напоминают о родных и близких, о вечной благодарности и любви. Режиссер Наталия Третьякова соединяет различные жанры и виды литературы, создавая настоящий спектакль, который выходит за рамки простого концерта.

Память о войне

Мы все помним слова легендарного диктора Юрия Левитана, который перед минутой молчания 9 мая говорил: «Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе. У каждого свой счёт к войне». Эта постановка станет размышлением о цене Победы и о памяти, вшитой в наши ДНК.

Тепло человеческих историй

На сцене соберутся обычные люди разных возрастов, которые будут делиться воспоминаниями. Старшие будут рассказывать, а младшие – слушать и сопереживать, узнавая что-то новое и запоминая это навсегда. Порой кто-то запоет, и другие подхватят. Это будет неторопливое общение, лишенное формальностей, в котором оживут семейные были и легенды, а также герои, ушедшие в небытие. Без назидания и высокомерия, без поучений и строгости.

Приходите 9 мая в Молодежный театр на Фонтанке и станьте частью этого важного и трогательного события.