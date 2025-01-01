Дуэты. Ольга Демина, Евгений Субботин

Концерт московских музыкантов Ольги Деминой и Евгения Субботина представляет собой увлекательное путешествие по эволюции дуэтного жанра для скрипки и виолончели. В рамках программы зрители смогут насладиться произведениями различных стилевых эпох — от барокко до музыки XX века.
Подборка произведений демонстрирует как историческую преемственность, так и контрастные композиторские техники, которые раскрывают тембровые и структурные возможности ансамбля. В центре внимания — динамика диалога между скрипкой и виолончелью, что создает уникальное звуковое пространство, где происходит как противостояние, так и слияние.
Концерт разделен на два отделения:
Это мероприятие предлагает слушателям не только насладиться строгой красотой классических форм, но и погрузиться в смелые эксперименты современности. Идеальная возможность для ценителей музыки открывает множество аспектов музыкального искусства!